Milan vs Napoli EN VIVO: con Gonzalo Higuaín, en la segunda fecha de la Serie A

AC Milan debuta en la temporada de la Serie A EN VIVO enfrentando a Napoli, este sábado desde la 1:30 p.m., luego de postergarse la primera fecha de los de Gennaro Gattuso por la tragedia del Puente Morand La transmisión estará a cargo de Serie A Pass, además podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

El Estadio San Paolo será escenario del encuentro, donde Gonzalo Higuaín debutaría con la camiseta del Milan, nada menos que enfrentando su exclub, Napoli, mientras que el portero David Ospina podría jugar su primer partido en las filas de los ‘azules’.

It's almost time! ⏳ #NapoliMilan : are you ready? 💪🔴⚫️ Watch the game LIVE on @DAZN_IT ️⚽️: https://t.co/zQJYXwQt8b Manca sempre meno alla sfida del San Paolo! ⏳ Siete pronti, rossoneri? 💪🔴⚫️ Guardatela su DAZN ⚽️: https://t.co/zQJYXwQt8b pic.twitter.com/j0uwcsYLzQ

Con el delantero argentino como plato fuerte de los ‘rojinegros’, la escuadra de Gennaro Gattuso, jugará su primer partido oficial de la temporada, con la consigna de no repetir los mismos errores que la anterior temporada.

📢 | Squad announcement!

These are the Rossoneri called up by coach Gattuso for our #SerieATIM opener!

📋 | I convocati per #NapoliMilan

Questi i rossoneri a disposizione del Mister per l'esordio in 🅰!#ANewMilan pic.twitter.com/od8tvoGPdB