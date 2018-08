AC Milan vs Napoli EN VIVO ONLINE: partidazo por la fecha 2 de la Serie A

Milan y Napoli se ven las caras este sábado 25 de agosto en un choque correspondiente a la segunda fecha de la Serie A y se disputará en el Estadio San Paolo. El partidazo se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de la 1.30 p.m. (hora peruana) por RAI, Serie A Pass y el minuto a minuto desde Libero.pe.

La escuadra ‘Rossonera’ debutará en la Calcio debido a que la semana pasada se suspendió su encuentro con Genoa a causa del desastre sufrido en la ciudad genovesa tras derrumbarse el Puente Morandi. Gonzalo Higuaín regresará a su antigua casa y Gennaro Gattuso lo pondrá desde el arranque; por lo que se encenderá la polémica.

Y es que el ‘Pipita’ fue una vez héroe de Nápoles al ser el máximo goleador del equipo en la temporada. Sin embargo, fichó por la Juventus, el máximo club rival del conjunto ‘Azzurri’ y se ganó el odio de toda la hinchada. El clima será hostil con el argentino, pero esta vez visitará el recinto con otra camiseta.

