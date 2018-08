AC Milan oficializó el fichaje de Samu Castillejo y Diego Laxalt

AC Milan cerró la operación de fichajes para esta temporada, luego de anunciar oficialmente la llegada de Samu Castillejo y Diego Lataxt, completando la plantilla en la que ya se habían sumado Gonzalo Higuaín, Mattia Caldara, Alen Halilovic, Ivan Strinić, ‘Pepe’ Reina y Bakayoko.

‘Samu’ llega a los ‘rossonero’ procedente de Villareal por 18 millones de euros, gracias al canje por el colombiano, Carlos Bacca, quien integrará las filas del 'submarino amarillo'. Mientras que, la transferencia de Gianluca Lapadula a Udinese facilitó el fichaje de Laxalt por € 14 millones.

“AC Milan anuncia que ha adquirido directa procedente del Villarreal CF derecho a las prestaciones atacante Samuel Castillejo Azuaga y ha adquirido pura y simple del Genoa CFC derecho a las prestaciones del centrocampista Diego Sebastián Laxalt Suárez”, expresó el club italiano mediante sus canales oficiales.

De esta manera, el plantel dirigido por Gennaro Gattuso está completo para iniciar la temporada de la Serie A, lo que descarta las negociaciones con el serbio Milinkovic-Savic, anunciado como refuerzo del Milan.

EL DATO

El partido entre AC Milan y Genoa de este sábado, correspondiente a la primera fecha de la Serie A, fue suspendido por el colapso de un puente en Génova.

🚨 LIVE from Casa Milan

🎙 Join us now for Diego Laxalt, @SamuCastillejo and @TimoeB08's presentation press conference!

🗣 Non perdetevi la conferenza stampa di presentazione dei 3 nuovi rossoneri!

Audio 🇬🇧👉🏻 https://t.co/aePm14XMu3

Audio 🇮🇹👉🏻 https://t.co/efjnZkNmyB pic.twitter.com/o8qW6XjrBP