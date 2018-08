¡BOMBAZO! El AC Milan le arrebató un centrocampista al Chelsea

Lo que era un secreto a voces por fin se terminó de confirmar: el AC Milan se hizo con los servicios de Tiémoué Bakayoko, quien llegará a préstamo al equipo dirigido por Gennaro Gattuso. El cuadro 'rossonero' volvió a dar el golpe en este mercado de verano.

N'Golo Kanté se quedó solo en el mediocampo del Chelsea de Maurizio Sarri, pues su compatriota Bakayoko jugará en el Milan por toda la temporada 2018-19. Los fichajes de Mateo Kovačić y Jorginho fueron claves para que los directivos ingleses decidan vender al internacional francés.

Este martes, el AC Milan y Chelsea llegaron a un acuerdo por la cesión de Bakayoko, quien aterrizó con el cartel de figura a Londres tras romperla con el Mónaco, pero no pudo explotar todo su potencial. Dicha operación es con opción de compra.

Cabe resaltar que el galo tomó dicha decisión al enterarse que Sarri, estratega 'blue', no lo tenía en sus planes de cara a la próxima temporada. El volante llegó al Stamford Bridge por la suma de 40 millones de euros y la consigna es recuperar lo invertido.

📍 Milanello

Following the fitness tests, we can now officially and gladly say:

Welcome, @TimoeB08!

Dopo i test, adesso possiamo dirlo ufficialmente:

Benvenuto Tiémoué Bakayoko!#weareacmilan 🔴⚫ pic.twitter.com/mi9c8cCo5C