Willian explicó por qué se quedó en el Chelsea para esta temporada

Se pensó que dejaría los 'Blues' para esta temporada pero al final se quedó en Stamford Bridge. Willian, pretendido por el Barcelona y Manchester United, habló de la razón por la que se quedó en el Chelsea y mencionó a Maurizio Sarri como el gran responsable de su permanencia.

"¿Estaría aquí si Conte se hubiera quedado? No, ninguna posibilidad. Pero estoy aquí ahora, porque quiero jugar para Chelsea, y solo me iré si el club quiere que me vaya", expresó el internacional con la selección brasileña tras la victoria 3-0 de los londinenses sobre el Huddersfield Town en el arranque de la Premier.

El mundialista en Rusia 2018 señaló que la propuesta de Sarri le seduce bastante. "Tenemos muchos jugadores de calidad, Eden Hazard o Pedro, jugadores que quieren jugar al fútbol. Por eso es que Sarri habló sobre el fútbol 'divertido', porque quiere salir jugando desde atrás", agregó.

Es más, Willian le encontró similitudes al estilo de juego que predica el ex técnico del Napoli con el que se practica en el 'Scratch'. "Esto es lo que hacemos en Brasil y estamos tratando de hacerlo aquí, jugar con habilidad y movimiento. Tenemos un estilo diferente ahora, el técnico nos motiva a jugar, a divertirnos en la cancha, con responsabilidad, y creo que le podemos dar problemas a Arsenal", puntualizó.

EL DATO

Chelsea recibirá al Arsenal este sábado (11:30 a.m.) por la segunda fecha de la Premier League.