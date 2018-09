Gianni Infantino resaltó el nivel de la Selección Peruana y elogió a la hinchada patria [VIDEO]

La selección peruana cayó 2-1 frente a Holanda en un amistoso internacional por fecha FIFA. Uno de los asistentes fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien destacó el nivel exhibido por el cuadro de Ricardo Gareca.



En zona mixta del Johan Cruyff Arena, Infantino fue abordado por Movistar Deportes y resaltó el buen juego de Perú durante el primer tiempo ante Holanda.



"Fue un buen partido, sin duda la primera parte fue muy buena de Perú, sin embargo al final el fútbol es así", aseguró el titular de la FIFA.



Tras ello, también se refirió a la hinchada patria en el estadio, destacando que "hubo mucha afición". "Creo que en Alemania también habrá mucha", replicó.

"Era algo que no conocíamos mucho y ahora todo el mundo conoce a la hinchada peruana", dijo al ser consultado sobre el premio The Best como la mejor hinchada.



Finalmente, Infantino también habló del Mundial Sub-17 del cual Perú será anfitrión en el 2019. "Queremos organizar el más bonito y emocionante Mundial Sub-17, estamos orgullos de contar con Perú para esto", sentenció.