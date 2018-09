Pedro Aquino: "Holanda salió a presionar y quizá ahí es donde nos costó un poco"

El volante de la Selección Peruana, Pedro Aquino, hizo un balance del duelo que perdió la 'Bicolor' ante Holanda en la nueva era de Ricardo Gareca. Así, reconoció los puntos que tendrá que mejorar la escuadra patria de cara al amistoso que se viene contra Alemania.



Aquino, de 23 años, reconoció que la selección de Holanda complicó a Perú con su fuerte presión para recuperar el balón.

"Holanda salió a presionar y quizá ahí es donde nos costó un poco. Estoy muy feliz por anotar, me hubiese gustado ganar también pero no se dio eso", señaló Aquino.



"Nos hemos enfrentado a un equipo que se hace fuerte en su cancha, sabíamos lo importante que iba a ser ganar este partido pero creo que tenemos que mejorar en algunas cosas. No hicimos lo que veníamos haciendo, que era jugar al fútbol. Perdíamos la pelota muy rápido y son detalles que se tienen que trabajar. Contra Alemania será otro cotejo", agregó el volante.

Finalmente, el jugador del León de México expresó su alegría por haber anotado su primer tanto con la 'Bicolor'. "Me voy tranquilo por el hecho de haber anotado mi primer gol con la selección", sentenció.



Dato



El gol de Pedro Aquino es el primero que convirtió Perú ante Holanda en su historia.