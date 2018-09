Claudio Pizarro escogió a su equipo favorito ¿Alianza Lima, Bayern Múnich o Werder Bremen?

Está de moda. Claudio Pizarro ha vuelto a ser noticia tras romperla en un reciente amistoso en tierras teutonas luego de anotar un doblete y dar una asistencia para el triunfo del Werder Bremen. Ahora ha sido entrevistado por el canal de Youtube de su club y vaya que sorprendió.

Al 'Bombardero de los Andes' lo pusieron entre las cuerdas debido a que le pidieron que elegir al club favorito de su carrera. Y es que el experimentado delantero es hincha confeso de Alianza Lima, pero pasó gran parte de su carrera en Bayern Múnich y es un ídolo total de la escuadra del Bremen.

“Esto es difícil. No puedo elegir, ¿por qué debo de hacerlo? Soy hincha de Alianza Lima, pero en Bayern Múnich tengo hecha casi toda mi carrera. Escojo Alianza porque soy hincha desde el pequeño, siempre iba al estadio y por eso los elijo", contestó Pizarro.

Pero la cosa no quedó allí ya que después de aquella pregunta, le consultaron esta vez, que escoja entre Alianza Lima y Werder Bremen. Y esto fue lo que dijo: “Es lo mismo que la pregunta anterior. Es difícil, pero me quedo con Alianza Lima. Es mi club, soy hincha y por ellos vine a Europa”.

El delantero de 39 años de edad, tras no ser convocado por Ricardo Gareca desde la derrota ante Uruguay, negó que piense en vovler a la selección ya que "No tendría sentido que me convoquen, si no me llevó (Gareca) al Mundial, para qué me va a llevar ahora para partidos amistosos o algo así. No tiene sentido".

El exjugador del Chelsea de Inglaterra llegó a Europa en 1999 y tras tener destacas actuaciones con el Werder Bremen, pasó al Bayern Múnich donde estuvo nueve temporadas en el cuadro bávaro.