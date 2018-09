¡Ya no lo quieren! Arturo Vidal y la desconformidad que generó en los hinchas españoles

A pesar de la victoria de Barcelona ante Real Sociedad, las críticas hacia el elenco 'azulgrana' no cesan, sobre todo hacia el chileno Arturo Vidal, que a pesar de sólo jugar 15 minutos del compromiso del sábado, fue apabullado por los hinchas españoles, y hasta por la prensa, que no califican como un problema antes que una solución.

"Vidal ha sido en esos partidos en los que ha entrado por Dembélé más problema que solución porque su entrada por el galo, que curiosamente había marcado el gol que daba el triunfo al Barcelona en esos tres partidos se tradujo en minutos de sufrimiento para el cuadro blaugrana", expresó el medio 'AS'.

Y es que, el delantero chileno llegó a la Liga Santander en medio de una hervidora de expectativas positivas, sin embargo, en lo que va de la temporada no ha podido demostrar su mejor versión, lo que fue enfatizado por el diario español 'Marca'.

"No seré yo quien critique a Arturo Vidal. Su oficio, llegada desde segunda línea y ese toque pasional que pone en todo lo que hace resulta contagioso en un equipo. Futbolistas como esos siempre suman. Pero lo del chileno con el Barça no lo acabo de entender. No encaja, no complementa y desde luego no es un factor diferencial".

En España no están muy conformes con el rendimiento de Arturo Vidal. pic.twitter.com/iKO2wjLfG9 — José Antonio Acosta (@j_a_acosta) 16 de septiembre de 2018

EL DATO

El 18 de setiembre, Barcelona asumirá la primera fecha de la Champions League, midiendo fuerzas con PSG.