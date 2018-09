Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO con Messi fecha 4 de la Liga española

Este sábado en el estadio de Anoeta por la Liga española, Barcelona vs Real Sociedad se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports y beIN Sports. Además, la Transmisión Live Streaming lo podrás seguir mediante Libero.pe desde las 9:15 de la mañana.

Para el duelo contra la Real Sociedad, Ernesto Valverde dejó fuera de lista al brasileño Arthur por decisión técnica, eso sí, resaltó que Messi, Piqué y Jordi Alba llegan descansados pues ninguno fue convocada en su selección. “El hecho de que haya jugadores que no hayan tenido ese desgaste es algo que lo tienes en cuenta ya que tienes margen para descansar. Estamos mejor, no lo voy a negar", señaló en conferencia.

Sobre el rival, Ernesto Valverde señaló "A pesar de ello han obtenido buenos resultados. Con el tiempo se podrá ver el trabajo de Garitano, que tiene un gran reto. Para nosotros es un partido históricamente difícil por los resultados que se han cosechado ahí.

¿Como llega la Real Sociedad? El equipo de Anoeta viene de un triunfo, un empate y una derrota, que producto de ello, el equipo marcha a media tabla con 4 puntos, a cinco del líder de Barcelona. Es decir, una victoria significará más que tres unidades, sino que también será acercarse los catalanes.

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO | Posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Dembélé.

Real Sociedad: Rulli; Zaldúa, Aritz, Héctor Moreno, Theo; Illarramendi, Zubeldia, Merino, Sangalli; Juanmi, Oyarzábal.

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO | Horarios del mundo

Perú 9:15

México 9:15

Argentina 11:15

Colombia 9:15

Ecuador 9:15

Chile 11:15

Uruguay 11:15

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO | GUÍA DE CANALES

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bahamas SportsMax App, SportsMax 2, DIRECTV Sports Caribbean

Bélgica Eleven La Liga TV, Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil Fox Premium

Canadá DAZN, beIN SPORTS CONNECT Canada, Radio Barca, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Cote D'Ivoire SuperSport 7

Croacia Sportklub 2 Croatia

Dinamarca Strive Sport

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Alemania DAZN

Guatemala SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Islandia Stöð 2 Sport 2

Italia DAZN Italy

Japón WOWOW, DAZN, SportsNavi Live

México SKY Planeta Fútbol, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos Ziggo Sport Extra 2, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Panamá Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Polonia Canal+ Polska, Canal+ 4K Ultra HD, nc+ GO

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Arabia Saudita beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

España beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido Eleven La Liga TV

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Radio Barca

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela