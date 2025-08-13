El candente debate de Erick Delgado y Carvallo sobre Universitario vs Palmeiras: "La 'U' es..."

La Copa Libertadores 2025 continúa con los octavos de final, siendo el partido Universitario vs Palmeiras uno de los más esperados por los hinchas cremas. Al respecto, Erick Delgado y José Carvallo no dudaron en hablar sobre este compromiso y dieron a conocer sus puntos de vista sobre cómo afrontar este encuentro.

Cabe recordar que ambos exguardametas de la Liga 1 tienen experiencia en estos torneos internacionales, por lo que analizaron lo que se viene para el equipo de Jorge Fossati en esta nueva etapa del torneo de la Conmebol que iniciará en el Estadio Monumental U Marathon de Ate.

¿Qué dijeron Erick Delgado y José Carvallo?

“Si Fossati no arriesga en algún momento del partido para ganarlo, lo pierde allá, lo va a perder. El empate te saca de la Copa (Libertadores). Lo mejor es que vaya con la estrategia y ver cómo se plantan. Creo que más vulnerables en estos 7 años no ha estado Palmeiras como ahora. Para mí, hasta hace 3 meses, era el mejor de América”, dijo Erick Delgado en L1 MAX.

El exportero de Sporting Cristal mencionó que si Universitario no se arriesga durante el partido, un empate podría significar su eliminación de la Copa Libertadores. Por su parte, el excapitán de la ‘U’ resaltó que los merengues se hacen fuertes de locales, por lo que considera lograr un triunfo.

“Nos cuesta con los equipos brasileños, pero la ‘U’ es fuerte de local, va a estar con su gente, viene de un envión muy bueno en el torneo local. Yo creo que la ‘U’ está envalentonada. Es muy importante que el jugador crea que puede ganar un partido como este. La ‘U’ tiene forma, tiene armas para ganarle y cuenta con variantes”, sostuvo.