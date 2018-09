Arsenal vs Vorskla EN VIVO por el Grupo E de la Europa Legue

Este jueves 20 de septiembre en el Emirates Stadium, Arsenal vs Vorskla se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía Fox Sports correspondiente a la primera fecha del Grupo E de la Europa Legue. Además, la Transmisión Live Streaming lo podrás seguir por Libero.pe.

Who would you pick in goal against Vorskla? @UnaiEmery_ has revealed his decision 👇 — Arsenal FC (@Arsenal) 19 de septiembre de 2018

A pesar que en la previa de este partido, Unai Emery confirmó que la prioridad de su equipo será ganar la Premier League, tampoco se expondrá a hacer un papelón en la Europa League, por lo que mandará a su mejor oncena para sumar sus primeros tres puntos en condición de local.

Con el palmarés que tiene Unai Emery, el técnico intentará ampliar con el conjunto inglés, que salvo sorpresa, deberá concluir la primera fase como líder de un Grupo E, en el que también está el Sporting de Lisboa, el Qarabag azerbaiyano y el Vorskla Poltava ucraniano, primer rival de los londinenses en la competición.

"Los jugadores tienen los hábitos para jugar en la pausa internacional, en partidos importantes, para defender su identidad y cuando un jugador está terminando eso, creo que también es bueno que se centren solo en su equipo. La razón de Mesut es importante para mí también, este enfoque todos los días con nosotros, un descanso de tres días libres durante el fin de semana. Mesut, como otros jugadores, trabaja muy bien aquí y también trabaja los lazos y también juntos para mejorar las cosas. Mesut, lo miro con el enfoque totalmente aquí", señaló el técnico de Arsenal.

¿Y Vorskla? El club de de la Premier Legue de Ucrania jugará este torneo por segunda vez en toda su historia, aunque antes había disputados fases clasificatorias pero en el desaparecido torneo de la Copa de la UEFA.

Arsenal vs. Vorskla EN VIVO ONLINE | posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Lichtsteiner, Mavropanos, Holding, Monreal; Elneny, Torreira; Mkhitaryan, Smith-Rowe, Welbeck; Nketiah.

Vorskla: Shust; Perduta, Dallku, Chyzhov, Artur; Skylar, Sharpar; Kobakhidze, Kulach, Rebenok; Kolomoets.

Arsenal vs. Vorskla EN VIVO ONLINE | Guía de Canales

