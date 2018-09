Chelsea vs PAOK EN VIVO: Por la fecha 1 del Grupo L [UEFA Europa League]

La oportunidad del Chelsea para poder empezar una carrera importante en búsqueda del título internacional conocido como 'el segundo más importante de Europa' tiene una hora de comienzo. Por eso tendrá que visitar el terreno de PAOK para verse como un firme candidato a levantar esta temporada la UEFA Europa League.

La principal figura del cuadro Londinense, Eden Hazard, no estará presente en este partido inaugural de Europa League ante el PAOK al ser descartado por el míster italiano, Maurizio Sarri. Eso le quita un poco el poderío de ataque de 'Los Blues', pero aun así ven factible un triunfo en condición de visitante.

Maurizio Sarri and @willianborges88 will be speaking to the press shortly... Stay tuned! 👊 #PAOKvCFC pic.twitter.com/gspCxbnU0o

Otros de los que van a descansar el día de mañana por disposición del entrenador de Chelsea son: El defensor central David Luiz, quien se dio tiempo para descansar y no forzar alguna lesión muscular, mientras el croata Mateo Kovacic y el brasileño Emerson Palmieri también están ausentes en el viaje después de recibir lesiones a la espera de confirmación de su gravedad.

One day to go! 🙌



Here's what our last goal in the Europa League looked like... 🏆 pic.twitter.com/tBML4yKuDE