DT del Valencia reveló las palabras de Cristiano Ronaldo tras ser expulsado en la Champions League

Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas del Valencia vs. Juventus, en el arranque de la Champions League, aunque no por algún gol, sino por su polémica expulsión en Mestalla.

Sucede que a poco del final del primer tiempo, el luso forcejeó con el colombiano Jeisson Murillo, le recriminó su caída y le llegó a poner la mano en la cabeza, por lo que, el árbitro le expulsó, aunque bajo el argumento de una agresión que no lo fue.

La cara de Cristiano Ronaldo fue un poema, tal como lo mostró la transmisión, mientras repetía una y otra vez que no había hecho nada durante su camino a los vestuarios.

En su trayecto, Cristiano Ronaldo llegó a compartir unas palabras con el DT del Valencia, Marcelino García Toral, el mismo que fue interrogado sobre ese intercambio en zona mixta con la prensa deportiva.

"No he visto la jugada de la roja. Él estaba muy afectado, incluso llorando porque dijo que no hizo nada", afirmó el técnico español sobre Cristiano.

EL DATO:

Juventus, pese a jugar con 10 hombres, venció por 2-0 al Valencia en Mestalla con un doblete de Pjanic.