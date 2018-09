Jefferson Farfán y sus divertidas respuestas en Instagram sobre Luis Advíncula [FOTO]

No cabe duda que la clasificación de la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018 formó un gran grupo en el combinado nacional. El gran trabajo de los muchachos de Ricardo Gareca consolidó un grupo unido y con súper buena onda.

Esta buena onda la expresan varios jugadores de la Selección Peruana en sus redes sociales, específicamente el delantero de Lokomotiv Jefferson Farfán quién volvió a protagonizar un divertido momento en Instagram tras ser consultado sobre el lateral derecho de la ‘bicolor’ Luis Advíncula.

El delantero nacional abrió las populares historias de su Instagram para responder las preguntas de sus miles de seguidores en esta red social. Lo curioso llegó cuando fue consultado sobre qué jugador le parecía más guapo entre Pedro Aquino y Luis Advíncula.

El ex delantero de Alianza Lima no dudó en responder y en referencia al buen momento del lateral del Rayo Vallecano, afirmó lo siguiente: “Cada quien tiene su atractivo, pero me quedo con Luis Advíncula, el 'sambo' está de moda”.

De igual forma, en una siguiente historia otro fanático(a) preguntó sobre quién tenía más trasero entre la 'foquita' y el lateral derecho nacional, a lo que Jefferson Farfán respondió: “Luis Advíncula ¿que opinas? ¡Estamos por ahí creo yo!.

EL DATO

La Selección Peruana jugará contra Chile y Estados Unidos en la siguiente fecha FIFA del mes de octubre a jugar en el Hard Rock Stadium ambos encuentros.