Boca Juniors vs River Plate EN VIVO: día, hora, canal y detalles del superclásico de la Superliga Argentina

Boca Juniors y River Plate volverán a revivir una nueva edición del superclásico argentino este domingo 23 de septiembre (3.45 p.m. - hora peruana; 5.45 p.m. - hora argentina / EN VIVO ONLINE FOX Sports 2 y Premium) en el Estadio Alberto J. Armando, mundialmente conocido como La Bombonera, por la sexta fecha de la Superliga Argentina.

Tras vencer (2-0) el pasado miércoles a Cruzeiro por los cuartos de la Copa Libertadores, Boca Juniors llega motivado para esta nueva edición del superclásico con un equipo de temer, tal vez uno de los mejores planteles desde la memorable era de Carlos Bianchi.

Sin embargo, Boca Juniors ha perdido a su portero titular, Esteban Andrada, quien sufrió una fractura de maxilar inferior y cuya recuperación le tomará lo que resta de la temporada. Se especula que Marcos Díaz, arquero de Huracán, sería un posible reemplazo. Pero ante River Plate, el elegido por Guillermo Barros Schelotto será Agustín Rossi.

#ParteMédico



Esteban Andrada: Fractura traumática de maxilar. Se encuentra clínicamente estable y será intervenido quirúrgicamente el día de mañana a las 18hs. pic.twitter.com/u3XigZlRSx — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 20 de septiembre de 2018

Carlos Tevez, Fernando Gago y el colombiano Edwin Cardona estuvieron la noche del miércoles en el banquillo de Boca Juniors pero ante River Plate se perfilan como titulares.

Por contra, el ariete Ramón 'Wanchope' Ábila está prácticamente descartado para el partido del domingo por un desgarro en Boca Juniors.

📽️ Ronald Koeman, multicampeón con Barcelona y Ajax, aseguró que "el superclásico entre #Boca y River no se compara con ningún otro derby del mundo". ¡No te pierdas la recorrida del DT holandés por la Bombonera! pic.twitter.com/KdANMl7bfk — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 20 de septiembre de 2018

River listo para tumbarse a Boca

River Plate, por su parte, igualó también el día miércoles sin goles contra el Independiente de Avellaneda por la misma instancia de la Libertadores donde regresará al once el capitán Leonardo Ponzio, quien estuvo ausente ante el 'Rey de Copas' por suspensión.

La última vez en que Boca Juniors y River Plate se enfrentaron fue el 14 de marzo de este año en la provincia de Mendoza por la Supercopa Argentina que terminó en manos de los 'millonarios' al triunfar por 2-0.

#GolesMillonarios ⚪🔴⚪



⚽ Con 18 años y en su primer Superclásico como visitante, Marcelo Gallardo marcaba el 3-0 final para el River campeón invicto del Apertura 94.#RiverSuperclásico pic.twitter.com/7rOE8I19Sb — River Plate (@CARPoficial) 20 de septiembre de 2018

De conseguir un triunfo, Boca Juniors igualaría a Racing Club, que el domingo recibe en su estadio a Unión de Santa Fe. El equipo de Santa Fe es sexto con nueve puntos y todavía no perdió en el torneo. Acumula dos victorias y tres empates.

CANALES: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: FOX Sports 2.

Argentina: FOX Sports Premium y Cablevisión (canal 55 de CV HD y 602 de Flow Box),.

Chile: FOX Sports 2.

Colombia: FOX Sports 2.

Ecuador: FOX Sports 2.

Venezuela: FOX Sports 3.

Australia: beIN Sports Connect y beIN Sports 1.

Austria: sportdigital y DAZN

Belice: Fox Sports 3 Cono Norte

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport BIH y Arena Sport 2

Brunei: beIN Sports 2 Thailand y beIN Sports Connect Thailand.

Camboya: beIN Sports Connect Thailand, CTH Thailand y beIN Sports 2 Thailand.

Costa Rica: Fox Sports 3 Cono Norte.

Croacia: Arena Sport 2.

República Dominicana: Fox Sports 3 Cono Norte.

El Salvador: Fox Sports 3 Cono Norte.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 2.

Alemania: sportdigital y DAZN.

Guatemala: Fox Sports 3 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 3 Cono Norte.

Hong Kong: beIN Sports 1 Hong Kong y beIN Sports Connect Hong Kong.

Indonesia: beIN Sports Connect Indonesia y beIN Sports 2 Indonesia.

Internacional: Bet365 y Fanatiz.

Italia: SportItalia.

Laos: CTH Thailand, beIN Sports 2 Thailand y beIN Sports Connect Thailand.

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 1 Serbia.

México: Fox Sports 3 Cono Norte.

Montenegro: Arena Sport 1 Serbia y Arena Sport 2.

Nicaragua: Fox Sports 3 Cono Norte.

Panamá: Fox Sports 3 Cono Norte.

Filipinas: beIN Sports 2 HD, beIN Sports Connect Philippines

Portugal: Sport TV2.

Serbia: Arena Sport 1 Serbia y Arena Sport 2.

Eslovenia: SportKlub 1 Slovenia.

Suiza: DAZN y sportdigital.

Tailandia: beIN Sports 2 Thailand, beIN Sports Connect Thailand y CTH Thailand.

HORARIO, PAÍS POR PAÍS: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: 3.45 p.m.

España: 10.45 p.m.

España (Islas Canarias): 9.45 p.m.

Marruecos: 10.45 p.m.

Colombia: 3.45 p.m.

Argentina: 5.45 p.m.

Uruguay: 5.45 p.m.

Ecuador: 3.45 p.m.

México (DF): 3.45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 4.35 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.45 p.m.

Chile: 5.45 p.m.

Paraguay: 5.45 p.m.

Brasil: 6.45 p.m.

Venezuela: 4.45 p.m.

Bolivia: 4.45 p.m.

Holanda: 10.45 p.m.

Alemania: 10.45 p.m.

Italia: 10.45 p.m.

Francia: 10.45 p.m.

Inglaterra: 10.45 p.m.

Australia: 6.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

Nueva Zelanda: 8.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

Japón: 3.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

Corea del Sur: 3.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

China: 2.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

Costa Rica: 2.45 p.m.

Panamá: 3.45 p.m.

Honduras: 2.45 p.m.

El Salvador: 2.45 p.m.

FOX SPORTS 2 EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

DirecTV: Canal 608.

Movistar: Canal 502.

Claro TV: Canal 62.

FOX SPORTS 2 HD EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

DirecTV HD: Canal 1608.

Movistar HD: Canal 745.

Claro TV HD: Canal 518.

RADIOS DE ARGENTINA EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Radio La Red: Buenos Aires.

Frecuencia: AM 910

Relatos: Fabio Novello y Leonardo Gentili.

Comentaristas: Gustavo López y Daniel Baretto.

Radio Rivadavia: Buenos Aires

Frecuencia: AM 630

Relatos: Oscar González Oro, Rosario Lufrano, Germán Paoloski, Sebastián “Pollo” Vignolo y Juan Manuel “Rifle” Varela.

Radio Mitre: Buenos Aires

Frecuencia: AM 790

Radio Continental: Buenos Aires

Frecuencia: AM 590

Relatos: Ariel Helueni, Mariano Closs y Federico Bulos.

ALINEACIONES PROBABLES: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

BOCA JUNIORS: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Carlos Izquierdoz, Luas Olaza; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Fernando Gago; Edwin Cardona, Cristian Pavón y Carlos Tévez.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez y Juan Fernando Quintero; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.