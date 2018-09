Boca Juniors vs River Plate EN VIVO vía FOX Sports 2 y TNT: horario, alineaciones y guía TV de canales del clásico de la Superliga Argentina

Boca Juniors y River Plate disputarán la edición número 210 -solo en Primera División- del Superclásico del fútbol argentino este domingo 23 de septiembre (5.45 p.m. - hora argentina / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2, FOX Sports Premium y TNT Sports) en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, Buenos Aires (Argentina), por la sexta fecha de la Superliga Argentina.

Con más dudas que certezas, el entrenador Guillermo Barros Schelotto ya tiene el once que alineará ante River Plate. La baja de Esteban Andrada será compensada con el ingreso de Agustín Rossi. Precisamente, el 'Mellizo' defendió su presencia en La Bombonera tras la crítica de la prensa y algunos hinchas que no querían verlo en cancha: "El arquero es Rossi. Con Andrada lesionado, el arquero es Rossi y va a ser Rossi el que estará en el arco de Boca Juniors".

¡El mensaje de Esteban Andrada en su cuenta de Instagram! 💪✨ pic.twitter.com/rI4vuXtAWD — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 22 de septiembre de 2018

Por otro lado, se confirma la presencia de Carlos Tévez y Cristian Pavón. Sin embargo, el técnico de Boca Juniors todavía analiza en poner a Mauro Zárate o Darío Benedetto frente a River Plate.

Sobre lo que significará un nuevo clásico frente al River Plate de Marcelo Gallardo, Guillermo Barros Schelotto consideró un partido de igual de condiciones para ambos, pero espera que su querido y amado Boca Juniors salga con la victoria y así sumar los tres puntos que le sirvan para tumbarse a Racing del liderato de la Superliga Argentina.

"Tanto Boca Juniors como River Plate tienen buenos jugadores. Cualquiera de los dos se puede hacer daño uno a otro. Al jugar de local vamos a asumir mucho más el rol de ir a buscarlo. Va a ser un partido muy atractivo. Por la ambición de River y Boca de ir a buscar, me parece que se va a dar un partido abierto", dijo el técnico de los 'Xeneizes'.

River Plate listo para el Superclásico

River Plate, por su parte, posee una racha de 28 partidos invicto tanto de local como visitante desde el pasado 24 de febrero cuando cayó (1-0) a manos de Vélez Sarsfield, y frente a Boca Juniors esperan mantener el ritmo

Tras presentar una lesión en el isquiotibial izquierdo, 'Nacho' Fernández será el ausente de lujo de River Plate. El estratega Marcelo Gallardo piensa en tres sustitutos para el encuentro contra Boca Juniors: el argentino Enzo Pérez, el colombiano Juan Fernando Quintero o el uruguayo Camilo Mayada.

#RiverSuperclásico ⚪🔴⚪



⚽ Volea del Pity Martínez para abrir el camino del triunfo por 3-1 en la última visita de River a La Boca. 👏 pic.twitter.com/vW37C4vBzg — River Plate (@CARPoficial) 22 de septiembre de 2018

El que tiene serias chances de ocupar su lugar es Enzo Pérez, que en la Copa está suspendido y no podrá jugar la revancha ante el Rojo. El volante mendocino sería uno de los tres volantes de River Plate en la Bombonera junto a Leonardo Ponzio y Exequiel Palacios.

Sobre las polémicas declaraciones de Lucas Pratto, que dijo que River Plate tenía más carácter que Boca Juniors, Marcelo Gallardo expresó lo siguiente: "La frase de Pratto fue mal interpretada y se armó un circo. El que no tiene carácter o personalidad no puede salir a la calle. River es un equipo con carácter, pero eso no quiere decir que los demás no lo tengan".

DATO: El Superclásico número 210. Una cifra que, desde 1913 hasta hoy, dejó un saldo de 77 victorias para Boca Juniors y 68 triunfos para River Plate. ¿Una curiosidad? De los 34 disputados en el siglo XXI, sólo 3 terminaron sin goles. Y sí, esperamos festejos.

ALINEACIONES PROBABLES: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

BOCA JUNIORS: Agustín Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas (u Olaza); Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Agustín Almendra (o Pérez); Cristian Pavón, Mauro Zárate (o Benedetto) y Carlos Tévez

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

Entrenador: Marcelo Gallardo.