Boca Juniors vs River Plate en La Bombonera: VER EN VIVO aquí FOX Sports Premium: horario, Streaming y canales TV por superclásico de Superliga Argentina

Boca Juniors y River Plate sostendrán un electrizante partido este domingo 23 de septiembre (5.45 p.m. - hora argentina / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports Premium, TNT Sports, FOX Sports 2 y DirecTV Play) en una edición del superclásico argentino a jugarse en el estadio La Bombonera, de Buenos Aires (Argentina), por la sexta fecha de la Superliga Argentina. Carlos Tévez y Lucas Pratto tendrán un duelo de área a área.

Boca Juniors

Tras la lesión de Esteban Andrada, sufrió una fractura maxilar, el técnico Guillermo Barros Schelotto apostará por Agustín Rossi en el arco de Boca Juniors. El 'Guille' tiene plena confianza en el meta pese a las críticas recibidas.

Por otro lado, confirmó a Carlos Tévez en la ofensiva de Boca Juniors. Sin embargo, todavía tiene dudas si alinear a Darío Benedetto o Mauro Zárate para acompañar al 'Apache' en el área contra River Plate.

El probable equipo de Boca Juniors para jugar ante River Plate es el siguiente: Agustín Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas (u Olaza); Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Agustín Almendra (o Pérez); Cristian Pavón, Mauro Zárate (o Benedetto) y Carlos Tévez.

River Plate

El volante de River Plate Ignacio Fernández, mejor conocido como 'Nacho' quedó el último viernes fuera del Superclásico del domingo ante Boca Juniors en la Bombonera al sufrir una recaída de la lesión en el isquiotibial izquierdo.

Marcelo Gallardo tiene a tres candidatos para suplir a 'Nacho': Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero o Camilo Mayada. Todos están listos para cumplir perfectamente la función en River Plate y no quieren perderse el duelo contra Boca Juniors.

El probable equipo de River Plate para jugar ante Boca Juniors es el siguiente: Franco Armani; Milton Casco, Javier Pinola, Jonathan Maidana, Gonzalo Montiel; Enzo Pérez o Quintero o Mayada, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

¡Esta tarde juega el Millonario! ⚪️🔴⚪️



⚽️ Boca Juniors vs. River Plate

🏆 Superliga - Fecha 6

🕠 17.45 h

🏟 Estadio Alberto J. Armando

📺 Fox Sports Premium / TNT Sports

🔎 Árbitro: Mauro Vigliano#RiverSuperclásico#VamosRiver pic.twitter.com/26L7ckywMo — River Plate (@CARPoficial) 23 de septiembre de 2018

¿CÓMO QUEDÓ EL JUEGO DE RESERVA ENTRE BOCA JUNIORS Y RIVER PLATE?

En las reservas, Boca Juniors se impuso por la mínima diferencia (1-0) en la Casa Amarilla en el Superclásico juvenil. El tanto de los 'Millonarios' llegó por obra de Agustín Heredia. A continuación, te presentamos el partido completo a través del canal oficial de los 'Xeneizes'.

Boca Juniors (4-4-2): Roffo; Weigandt, Heredia, Balerdi, Martinez; Capaldo, Chicco, Lamardo, Espinoza; Giménez y Luna Diale. DT: Rolando Schiavi.

River Plate (4-4-2): Centurión; Moreira, Sibille, Martínez, Gallardo; Vera, Sosa, Moya, Medina; Álvarez, Beltrán. DT: Facundo Villalba.

CANALES DE TELEVISIÓN, GUÍA TV: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: FOX Sports 2.

Argentina: FOX Sports Premium, TNT Sports y Cablevisión (canal 55 de CV HD y 602 de Flow Box),.

Chile: FOX Sports 2.

Colombia: FOX Sports 2.

Ecuador: FOX Sports 2.

Venezuela: FOX Sports 3.

Australia: beIN Sports Connect y beIN Sports 1.

Austria: sportdigital y DAZN

Belice: Fox Sports 3 Cono Norte

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport BIH y Arena Sport 2

Brunei: beIN Sports 2 Thailand y beIN Sports Connect Thailand.

Camboya: beIN Sports Connect Thailand, CTH Thailand y beIN Sports 2 Thailand.

Costa Rica: Fox Sports 3 Cono Norte.

Croacia: Arena Sport 2.

República Dominicana: Fox Sports 3 Cono Norte.

El Salvador: Fox Sports 3 Cono Norte.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 2.

Alemania: sportdigital y DAZN.

Guatemala: Fox Sports 3 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 3 Cono Norte.

Hong Kong: beIN Sports 1 Hong Kong y beIN Sports Connect Hong Kong.

Indonesia: beIN Sports Connect Indonesia y beIN Sports 2 Indonesia.

Internacional: Bet365 y Fanatiz.

Italia: SportItalia.

Laos: CTH Thailand, beIN Sports 2 Thailand y beIN Sports Connect Thailand.

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 1 Serbia.

México: Fox Sports 3 Cono Norte.

Montenegro: Arena Sport 1 Serbia y Arena Sport 2.

Nicaragua: Fox Sports 3 Cono Norte.

Panamá: Fox Sports 3 Cono Norte.

Filipinas: beIN Sports 2 HD, beIN Sports Connect Philippines

Portugal: Sport TV2.

Serbia: Arena Sport 1 Serbia y Arena Sport 2.

Eslovenia: SportKlub 1 Slovenia.

Suiza: DAZN y sportdigital.

Tailandia: beIN Sports 2 Thailand, beIN Sports Connect Thailand y CTH Thailand.

HORARIO, PAÍS POR PAÍS: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: 3.45 p.m.

España: 10.45 p.m.

España (Islas Canarias): 9.45 p.m.

Marruecos: 10.45 p.m.

Colombia: 3.45 p.m.

Argentina: 5.45 p.m.

Uruguay: 5.45 p.m.

Ecuador: 3.45 p.m.

México (DF): 3.45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 4.35 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.45 p.m.

Chile: 5.45 p.m.

Paraguay: 5.45 p.m.

Brasil: 6.45 p.m.

Venezuela: 4.45 p.m.

Bolivia: 4.45 p.m.

Holanda: 10.45 p.m.

Alemania: 10.45 p.m.

Italia: 10.45 p.m.

Francia: 10.45 p.m.

Inglaterra: 10.45 p.m.

Australia: 6.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

Nueva Zelanda: 8.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

Japón: 3.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

Corea del Sur: 3.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

China: 2.45 a.m. (viernes 21 de septiembre)

Costa Rica: 2.45 p.m.

Panamá: 3.45 p.m.

Honduras: 2.45 p.m.

El Salvador: 2.45 p.m.

FOX SPORTS 2 EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

DirecTV: Canal 608.

Movistar: Canal 502.

Claro TV: Canal 62.

FOX SPORTS 2 HD EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

DirecTV HD: Canal 1608.

Movistar HD: Canal 745.

Claro TV HD: Canal 518.

TNT EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Cablevisión: Canal 46 y Canal 305.

Telecentro: Canal 404.

DirecTV Argentina: Canal 502.

TNT SPORTS EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Cablevisión: Canal 124.

Telecentro: Canal 112.

DirecTV: Canal 603.

FOX SPORTS PREMIUM EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Cablevisión: Canal 123.

Telecentro: Canal 111.

DirecTV: Canal 604.

FOX SPORTS 2 DE ARGENTINA: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Cablevisión: Canal 25 y Canal 106.

Telecentro: Canal 102.

DirecTV: Canal 502.

¿CÓMO VER EL CLÁSICO BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE EN TELEVISIÓN POR CABLE DE ARGENTINA?

TNT: Canal 46 (abono básico) o 305 (sistema digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 407 y en DirecTV, en el 502.

Fox Sports 2: Canal 25 (básico) o 106 (digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 102 y 608 en DirecTV.

Fox Sports Premium: En Cablevisión será la señal número 123 y en Telecentro la 111. En DirecTV se ubica en el canal 604.

TNT Sports: Canal 124 para Cablevisión y 112 para Telecentro. En DirecTV se verá por el canal 603.

RELATO TNT SPORTS: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Pablo Giralt (relator), Juan Pablo Varsky y Matías Martin (comentaristas) estarán a cargo de la cobertura del superclásico entre Boca Juniors y River Plate para la cadena TNT Sports. Manuel Olivari y Nicolás Distasio estarán en los vestuarios de este partido a disputarse en La Bombonera de Buenos Aires.

RELATO FOX SPORTS PREMIUM: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Sebastián Vignolo, Diego Latorre, Carlos Navarro Montoya y Sergio Goycochea serán los encargados de transmitir el partidazo para FOX Sports Premium. Los exporteros de Boca Juniors y River Plate hablarán del desempeño de Agustín Rossi y Franco Armani. En campo, los protagonistas serán Marcelo Benedetto y Matías García.

STREAMING TV: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE (CON OPCIÓN GRATIS)

Si no cuentas con televisión en el momento del superclásico entre Boca Juniors y River Plate y deseas verlo a través de tu PC, tablet o dispositivo móvil (celular), la otra opción para ver el juego será a través de los streaming de Cablevisión Flow y DirecTV. Ambas plataformas digitales tienen diversos contenidos, sobre todo del fútbol argentino.

En el caso de Flow es GRATIS para los usuarios HD y cuesta 951 pesos si no eres cliente habitual. En cambio, para DirecTV necesitas estar suscrito sí o sí en el servicio y hacerte una cuenta en MiDirecTV. Debes abonar en la opción pack fútbol. Ojo solo para Argentina.

RADIOS DE ARGENTINA EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Radio La Red: Buenos Aires.

Frecuencia: AM 910

Relatos: Fabio Novello y Leonardo Gentili.

Comentaristas: Gustavo López y Daniel Baretto.

Radio Rivadavia: Buenos Aires

Frecuencia: AM 630

Relatos: Oscar González Oro, Rosario Lufrano, Germán Paoloski, Sebastián “Pollo” Vignolo y Juan Manuel “Rifle” Varela.

Radio Mitre: Buenos Aires

Frecuencia: AM 790

Radio Continental: Buenos Aires

Frecuencia: AM 590

Relatos: Ariel Helueni, Mariano Closs y Federico Bulos.

APUESTAS: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

La casa de apuestas Betsson, analizando las realidades de Boca Juniors y River Plate, ya tiene fijadas sus cuotas para lo que será el gran superclásico del fútbol argentino.

Boca Juniors: 2.40

River Plate: 2.95

Empate: 3.10

ALINEACIONES PROBABLES: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

BOCA JUNIORS: Agustín Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas (u Olaza); Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Agustín Almendra (o Pérez); Cristian Pavón, Mauro Zárate (o Benedetto) y Carlos Tévez

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

Entrenador: Marcelo Gallardo.