Marcelo Gallardo ya tiene bosquejado su equipo para el Superclásico ante Boca Juniors

Este domingo se jugará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, y más allá de que Boca Juniors y River Plate están concentrados en su participación en la Copa Libertadores, ninguno piensa dar ventaja al otro. En ese sentido, la escuadra 'millonaria', que será visitante este domingo, viene preparando su oncena y Marcelo Gallardo ya tendría en mente al equipo.

Esta mañana, el 'Muñeco' Gallardo no paró un once para los trabajos tácticos pero sí se pudo ver que hablaba con once jugadores, los mismos que serían los elegidos para medirse en 'La Bombonera' ante el 'xeneize'.

Aún así, para la prensa argentina existe básicamente una duda: ¿Quién será el reemplazante de Nacho Fernández? Camilo Mayada, Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero son los candidatos. Gallardo definirá el cambio en las siguientes horas.

Por ahora los escogidos son: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez, Enzo Pérez; Rafael Borré, Lucas Pratto.

Crédito: lapaginamillonaria.com

EL DATO

River Plate marcha en la casilla 7, con 10 unidades; mientras Boca se ubica en el puesto 3, con 10 puntos.