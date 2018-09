Eduardo Rabanal: "Mi convocatoria a la Selección no está lejos" [VIDEO]

FOTOS/VIDEO: José Varela



Deportivo Municipal inició de buena manera el Torneo Clausura. Se ubica entre los primeros de la tabla de posiciones con siete unidades en tres partidos disputados. Uno de los que se viene ganando la confianza de Víctor Rivera es Eduardo Rabanal, lateral derecho que habló a solas con Líbero. Reveló que está cerca de ser convocado a la Selección Peruana y que le gustaría jugar en el fútbol de Argentina, pero también de su presente en el 'Echa Muni'.

"El tema del Clausura es que está muy peleado. Es un torneo corto y no hay mucha diferencia de puntos. Yo creo que la meta de todos los equipos es que Cristal no campeone. Eso es lo que yo veo y la idea de Municipal es campeonar porque no lo hacemos hace mucho tiempo. Nosotros vamos a entrenar con esa idea, que 'Muni' no campeona hace mucho tiempo y si campeona quedaremos en la historia. Es un campeonato muy entretenido y difícil porque el fixture está muy pegado. Jugamos un domingo con Unión Comercio y un miercoles en Cusco, entonces las diferencias son abismales de altura y desgaste", fueron las primeras palabras del defensor peruano.

La competencia que tiene en el equipo principalmente es con Rodrigo Cuba, que también se desempeña en esa posición. Asegura que la competencia es buena y sana, ya que Municipal tiene a muchos jugadores jóvenes. Afirmó que es una "envidia sana" y eso se ve reflejado en la posición en la que se encuentra el equipo en este momento.

El tema de la Selección Peruana es algo que todo joven piensa. Y el caso de Eduardo Rabanal no es la excepción. El lateral derecho de Deportivo Municipal sueña con un posible llamado de Ricardo Gareca, pero es consciente de que el 'Tigre' ya tiene un grupo formado. Sin embargo, confía en que con el trabajo que haga dentro del campo se ganará un llamado muy pronto.

"Son varios temas, ahora creo que el profe Ricardo tiene el grupo. Es un grupo muy bueno, todos los peruanos lo admiramos. No cabe duda que todos los futbolistas del medio local quieren estar ahí. Creo que partido a partido uno tiene que ganarse esos ojos del profesor para que en algún momento te convoquen. Creo que no está lejos la convocatoria, pero se trabaja siempre pensando en eso porque creo que es el sueño de todo futbolista peruano defender la camiseta de su país", señaló.





Uno de los artífices de que Eduardo Rabanal siga creciendo como futbolista profesional es su entrenador actual Víctor Rivera. El estratega peruano llegó a Municipal para esta temporada y se le están dando los resultados. El defensor del elenco 'basurero' reveló cuánto viene aprendiendo al trabajar al lado de Rivera. Además, dijo algo sobre él que muchos entrenadores quizás no tengan.

"Es un técnico que creo yo he aprendido mucho en lo que va. Es un técnico que le gusta hablar bastante. Para él, vale más cómo eres como persona que cómo eres como futbolista. Es algo que llama la atencion mucho porque particularmente yo no lo he visto en otro entrenador".

El contrato de Eduardo Rabanal con el Deportivo Municipal culmina esta temporada. Sin embargo, él seguirá trabajando para ver si le renuevan, aunque su deseo está en emigrar al extranjero. Le confesó a Líbero que le gustaría la idea de jugar en el fútbol de Argentina y seguir los pasos de los peruanos que han estado en ese país.

"Mi contrato se acaba este año. Yo particularmente aspiro salir del medio local. Ir al extranjero, jugar en otra liga. Creo que uno trabaja particularmente para eso. Las posibilidades siempre van a estar y eso depende de cada uno. Todavía queda un Clausura, donde uno se puede mostrar más y terminar el año de la mejor manera. Me gustaría jugar en el fútbol argentino".