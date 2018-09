Paolo Guerrero: "Ricardo Gareca me llamó y me dijo que no baje los brazos"

El celular de Paolo Guerrero registra una conversación de casi 30 minutos con Ricardo Gareca. El diálogo se realizó la semana pasada y tuvo como punto principal conocer, por parte del técnico, cómo está el ánimo del “Depredador” quien vive días decisivos en el proceso para quedar libre de la sanción que le impuso el TAS.

“Paolo, te quiero tranquilo. Cuentas con todo el respaldo de tus compañeros y del comando técnico. Ten presente que las puertas de la selección están abiertas para ti”, dijo Ricardo Gareca a Guerrero.. Del otro lado de la línea, el goleador se sintió agradecido.

Por ello, ayer, mientras se realizaba la inspección fiscal en el Swissotel, Paolo dejó en claro que tiene mucho por dar en el equipo de todos. “El ‘profe’ sabe que siempre voy a querer jugar por la selección. Quiere que me siga preparando, que no baje los brazos. Sabe que soy profesional y me entreno”, señaló.

Sin embargo, el respaldo de Gareca no matizó la molestia de Guerrero por el poco apoyo que ha recibido del Swissotel para liberarse lo más pronto posible del castigo. “Quieren acabar con mi carrera. Para mi todo es injusto. Cuando vino la WADA le dieron informaciones falsas.Yo confió en que se va a hacer justicia”, afirmó.

Los próximos días serán claves. Nuestro Guerrero quiere quedar libre y volver a ser feliz en un campo de juego.•