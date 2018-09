¿Quién sos 'pibe'? Gervinho se vistió de Maradona y anotó golazo con el Parma [VIDEO]

¿Messi o Maradona? ¡Es Gervinho! El delantero marfileño se lució con tremenda jugada en la victoria del Parma ante el Cagliari por la quinta fecha de la Serie A. Cuando se jugaba el minuto 46 del partido, Gervinho hizo una jugada maradoniana y se sacó cuanto rival quiso de encima para sellar el triunfo de los 'Cruzados' sobre la visita en el Ennio Tardini.

El marfileño de 31 años recibió el balón cerca al área chica de su equipo y comenzó a dejar cuanto rival quiso. Tras pasar a cuatro jugadores del Cagliari que nada pudieron hacer para frenarlo, metió el derechazo

para batir al arquero Cragno. Una verdadera obra de arte convertida en gol que genero el aplauso y la ovación de los hinchas y de sus propios compañeros.

El Parma venció 2-0 al Cagliari con goles del marfileño y de Roberto Inglese. El cuadro cruzado se ubica momentáneamente en la séptima posición con siete puntos tras disputar cinco partidos. En la próxima fecha visitarán al Napoli en el San Paolo.

Gervinho volvió a la Serie A de Italia en agosto del presente año. Venía de jugar en el Hebei China Fortune de la Superliga de China. Antes ya había vestido la camiseta de la Roma en Italia donde estuvo tres temporadas convirtiendo goles importantes para el cuadro guinda.

What a goal by Gervinho against Cagliari pic.twitter.com/j1Y2l4FQAI