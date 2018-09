Di Francesco: "Me muero hoy si le dije algo racista a Douglas Costa"

El centrocampista italiano del Sassuolo, Federico Di Francesco, se pronunció sobre el incidente que ocurrió el pasado domingo 16 de septiembre por la jornada 4 de la Serie A, en donde el volante brasileño, Douglas Costa, le propinó un codazo, cabezaso y posterior escupitajo lo que conllevó a su expulsión.

La mediación del VAR fue lo que finalmente determinó para que el árbitro de la contienda, Daniele Chiffi, decida aplicarle la cartulina roja luego de la agresión al futbolista europeo.

"Me prometí no hablar más del tema pero me ha entristecido mucho ver cosas falsas publicadas en las redes sociales atacando mi persona. Son frases que quedan muy lejos del modo en que me educaron", refirió Di Francesco tras marcar la victoria ante el Empoli este viernes.

"He intentado poner distancia esta semana y tengo que agradecer al entrenador, a mi familia y mis amigos, que me han ayudado. No necesito hacerme publicidad de estas cosas, solo quiero responder en el campo, trabajar y dejar atrás este capítulo que no es algo bello sino que simplemente ha sucedido”. detalló.

Finalmente, Di Francesco reconoció haber aceptado un intercambio de palabras de alto calibre, sin embargo, desechó que estas hayan tenido un tinte discriminatorio. “¿Qué le dije? Preferiría no hablar de eso, son cosas que ocurren en el campo. En el campo no es normal que yo le dijera ‘disculpe, señor Costa'. Es normal que haya alguna mala palabra, él puede decirme algo y yo responderle. Pero que me muera hoy si le dije algo racista. No le dije nada, ya he hablado y no quiero hablar más por el resto de mi carrera”, concluyó.

EL DATO

Douglas Costa sufrió la rotura parcial del aductor y fuerte en el tobillo tras jugar el primer encuentro por la UEFA Champions League con la Juventus ante el Valencia: estaría de tres a cuatro semanas fueras de las canchas.