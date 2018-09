Entorno de Cristiano Ronaldo cree que la UEFA se está vengando de él

Imaginarse fantasmas donde no los hay es una costumbre mundial. En Europa aseguran que el entorno de Cristiano Ronaldo justamente está haciendo ello pues consideran que la UEFA se está vengando del portugués.

Resulta que esta teoría nace porque Cristiano Ronaldo no fue a la gala de ceremonias de la UEFA, en la que se eligió a Luka Modric como el mejor de la temporada. 'CR7', al enterarse que no ganaría, decidió no viajar.

Su ausencia habría molestado a la UEFA, por eso habrían mandado a expulsar a Cristiano Ronaldo en el partido de Champions League ante el Valencia en Mestalla.

Todo eso es lo que estaría pensando los familiares y amigos de Cristiano Ronaldo, quien este lunes tiene una cita en Inglaterra cuando se celebre la ceremonia de los premios The Best.

Por el momento se mantiene la incógnita sobre si el jugador de la Juventus asista o no a dicha ceremonia, pues, como en los premios de la UEFA, se cree que el ganador será Luka Modric.