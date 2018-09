Hermana de Cristiano Ronaldo volvió a referirse a la expulsión en Instagram

Cristiano Ronaldo tiene en su familia a sus más importantes defensores. Es que otra vez la hermana del astro portugués, Katia Aveiro le dedicó un post en el que vuelve a criticar la expulsión del delantero de la Juventus.

Recordemos que tras la roja de Ronaldo ante el Valencia en el partido de Champions League por una presunta agresión a Jeisson Murillo, Katia Aveiro publicó una historia en Instagram asegurando que "quieren destruir a su hermano". Esta vez más calmada, dedicó una foto con un sentido mensaje.

"Hay cosas que nunca voy a entender. ¿Es anormal defender lo que creo? En el caso de que se trate de una persona que no sea de su agrado, que no sea de su familia, aunque la injusticia fuera pública, muchos en este mundo no saben lo que es amor y voy a golpear de frente a todos aquellos que hagan daño a los míos”, dijo Katia Aveiro.

“Cada lágrima que echa (Cristano) es un dolor más en mi corazón y, os aseguro, que mis lágrimas le lastimarán a él. Voy a gritar bien alto lo que crea con mi alma (nadie está obligado a escucharme). Se trata de un hombre que respeta el fútbol como pocos, es vergonzoso que pidan que no siena lo que es natural”, agrega en la publicación.

“Voy a defender a los míos hasta el final. Si alguien se ha molestado, lo siento pero el problema es suyo. Firmado: la hermana más orgullosa del mundo”, sentenció la también cantante portuguesa.

EL DATO

Cristiano Ronaldo será titular mañana (1:30 p.m.) en la visita de la Juventus al Frosinone.