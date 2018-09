¿Quién cantará en la ceremonia de los premios ‘The Best’?

La cuenta regresiva por empezar con la ceremonia de los premios ‘The Best’ FIFA empiezan, y no solo por revelarse a los jugadores más importantes de la última temporada, pues la ceremonia tendrá la combinación perfecta entre música y el deporte rey.

Finalmente, se conoció que Noel Gallagher, exvocalista de la mítica banda Oasis, será el encargado del show musical en el Royal Festival Hall de Londres. El declarado hincha acérrimo del Manchester City será parte de la ceremonia, para la entrega de los galardones.

Además de la actuación del intérprete de ‘Noel Gallagher’s High Flying Birds’, ‘Chasing Yesterday’ y ‘Who Built the Moon?’ se conoció que el actor británico Idris Elba volverá a ser el presentador de la ceremonia, junto a la periodista francesa Anne-Laure Bonnet.

Como se recuerda este lunes, desde la 1:30 p.m. (hora peruana), se realizará la gala en la que se nombrará al mejor jugador del año, al mejor portero, entrenador y hasta afición, en la que, la hinchada nacional podría recibir el galardón.

EL DATO

El premio más esperado es de la categoría ‘Mejor Futbolista del año’, y los nominados son Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric.