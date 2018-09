Personaje de Marvel será anfitrión del The Best 2018 [FOTOS Y VIDEO]

Cuando la FIFA elige cambiar el formato de la entrega del recordado 'Balón de Oro', decide hacer una re formulación desde raíz, contando con que varias partes de su show previo tendrá que tener una variante para hacerlo más atractivo al mundo del fútbol internacional. La gala del Fútbol hecho por FIFA donde se verán los premios 'The Best' para aquellos mejores jugadores de la temporada, tendrán presencia icónica.

Resulta que este 24 de septiembre en Londres todos los famosos del deporte rey tendrán una reunión que marque un enlace entre el pasado y presente del balompié internacional, mitos y leyendas en sus asientos disfrutando del show que prepare el ente principal del fútbol en el mundo entero. Quien estará al frente de la parafernalia preparada será la periodista Anne-Laure Bonnet.

Junto al reconocido actor británico Idris Elba, quien supo actuar en Marvel y se vio como referencia del trabajo hecho en películas importantes como: American Gangster, Ghost Rider: Espíritu de Venganza, Thor: The Dark World, Avengers: Age of Ultron, Buscando a Dory, La Torre Oscura, Thor: Ragnarok y Avengers: Infinity War. Además Elba explicó por qué aceptó este rol: "Soy un gran aficionado al fútbol, así que estoy encantado de volver este año a presentar los The Best. No es solo un honor, es también un placer compartir escenario con los mejores futbolistas del mundo".

DETALLES DE LA GALA - THE BEST:

Según cuenta el Diario El País, la palabra del organizador principal fue lo siguiente: "Entre las mayores incógnitas de la noche del 24 se encuentra conocer a quién será designado por la FIFA mejor jugador del mundo, galardón que puede recaer en Cristiano Ronaldo, Luka Modric o Mohamed Salah". Donde también se entregarán premios alternativos pero muy importantes: Mejor afición, el mejor portero, mejor entrenador masculino y femenino, mejor jugadora y mejor gol.

EL DATO:

El premio 'The Best' es entregado desde el 2016, en reemplazo del 'Balón de Oro'.