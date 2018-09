Hazard hizo insólita confesión al revelar por quién votó en The Best

Para muchos personajes ligados al fútbol y entrenadores, Eden Hazard debió ser incluido en la lista final al premio The Best. Pues, el belga se puso el equipo al hombro con su 'sele' en el Mundial de Rusia y, además, fue el mejor del Chelsea en la pasada temporada.

Sin embargo, el extremo 'blue' no fue considerado entre los tres finalistas: Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Mohamed Salah. Este lunes, el "10" desveló por quién votó en The Best, galardón que se le otorga al mejor jugador del planeta para el FIFA.

"Voté por Luka Modrić pero quiero que gane Mohamed Salah porque es mi amigo", agregó Eden Hazard, con una sonrisa de oreja a oreja, llegando 'tiza' al Royal Festival Hall de Londres.

Como se sabe, Hazard y Salah compartieron camerinos en el Chelsea. El egipcio apenas disputó 19 partidos en los dos años (2014-15) que estuvo en Londres. Mientras que, el belga ya llevaba un par de temporadas cuando 'Moh' se desligó del Basilea.

EL DATO:

En 2007, Eden Hazard debutó en el Lille de Francia. El belga jugó cinco años en las filas de 'Los Mastines'.