La curiosa manera de Luis Enrique para anunciar a los convocados de la selección española [VIDEO]

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, ha ofrecido su segunda convocatoria desde que asumió el cargo, no obstante, la particularidad es la emisión de la misma, la cual, ha sido publicada - nuevamente - a través de las redes sociales de la 'Furia Roja'. Las victorias ante Inglaterra - con quién se volverá a medir por La Liga de las Naciones de la UEFA - y Gales auguran una gran era bajo su mando.

Las sensibles bajas de Dani Carvajal, Sergi Roberto Iñigo Martínez, Isco y Diego Costa, han sido suplidos por nombres que regresan a vestir la casaquilla de su selección después de varios años, no obstante, el gran debate se ha vuelto a instalar debido al no llamado de lateral izquierdo del Barcelona, Jordi Alba, con quién, Luis Enrique, habría protagonizado una rencilla cuando era estratega del cuadro catalán.

"No hablo de jugadores que no están en la lista", fue la respuesta rápida y pausada cuando se le consultó sobre ello, añadiendo lo siguiente: "Nunca he tomado decisiones por cuestiones personales, siempre por motivos profesionales", exclamó.

La lista consta de 23 futbolistas y se mantienen nombres como el de Morata, Rodrigo, Suso Ceballos, Koke, así como la conformación de los tres porteros: Kepa, Pau López y David de Gea. A continuación la lista de los convocados:

Porteros: Kepa Arrizabalaga, Pau López y David De Gea.

Defensas: Ramos, Nacho, Azpilicueta, Albiol, Bartra, Jonny, Marcos Alonso, Gayá.

Centrocampistas: Busquets, Saúl, Rodrigo, Thiago, Ceballos, Koke.

Delanteros: Iago Aspas, Asensio Morata, Suso, Rodrigo, Alcácer.

EL DATO

La selección española de Luis Enrique se mide ante Gales - en un amistoso - este 11 de octubre, mientras que el 15 sostendrá ante Inglaterra una fecha más de la Liga de las Naciones de la UEFA.