Luis Enrique: "La base es el Real Madrid y me parece bien"

España se midió con Croacia por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la UEFA y se mandó con una exhibición debido a que goleó 6 a 0 con goles de Saúl, Asensio, Rodrigo, Sergio Ramos e Isco. Luego del partido el técnico español se pronunció a través de conferencia de prensa.

El exentrenador del Barcelona la histórica victoria de la siguiente manera: "Enfrente teníamos a Croacia, una selección que presiona muy bien y nos costó dar salida al balón, pero a partir del minuto 20 todo cambió. Fútbol rápido, vertical, bien entre líneas, contundentes".

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre la gran cantidad de jugadores del Real Madrid en el equipo titular de la selección: "Ni lo sabía ni me interesa, son de la selección española. Nada más. No son de un equipo u otro. La base es el Real Madrid y me parece bien. ¿Ninguno del Barcelona? Sólo veo una camiseta, la de la selección".

Asimismo, expresó su sentir sobre los cánticos que le hicieron en su nombre: "Cuando me han cantado mi nombre me siento orgulloso, pero me da vergüenza ajena. Los jugadores son lo que hacen lo difícil son los que lo merecen. Lo agradezco".

A pesar de la contundente victoria, el extécnico 'blaugrana' prefirió poner los pies sobre la tierra: "Hay muchas cosas a mejorar. Toca descansar y dar otra lista. Todo cambia en un día. No soy de los que exageran en la victoria ni se martiriza en la derrota. Busco el equilibrio".