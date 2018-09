Suplencia de Paulo Dybala genera la ira de su hermano Gustavo contra DT Lionel Scaloni

Tras el fracaso en el Mundial Rusia 2018 y el obligado recambio generacional, el nombre de Paulo Dybala apunta a ser uno de los más importantes de la Selección Argentina en el futuro venidero.

Sin embargo, la situación de Paulo Dybala en la 'Albiceleste' no parece cambiar respecto a lo que sucedió en Rusia (suplente y apenas 22 minutos jugados ante Croacia). La 'Joya' se sumó tarde al plantel de su selección en Estados Unidos, no acumuló minutos ante Guatemala y cuando parecía que sería titular ante Colombia, Lionel Scaloni lo bajó del once titular.

Y la reacción de su hermano y hoy flamante agente no se hizo esperar en redes sociales. "Como no pueden ganar plata con vos, entonces no vas a jugar", escribió Gustavo en su cuenta de Twitter, en referencia al decisión de Scaloni de priorizar al juvenil Exequiel Palacios por encima de Paulo.

Pese a la discutida decisión para algunos hinchas, el seleccionador interino de Argentina explicó los motivos de su decisión de no hacer arrancar a Paulo Dybala ante Colombia en conferencia de prensa.

"Estamos trabajando para que Paulo juegue en la posición de antes, no sólo detrás de la punta, también moviéndose por las puntas. Quiero decir que lo conocemos demasiado y por eso al momento de decidir si juega él o Palacios lo haremos con cautela, quizá consolidamos mejor una idea antes que pensar en el futbolista".

Para este Argentina vs. Colombia, el once de Lionel Scaloni será el siguiente: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Rodrigo Battaglia, Exequiel Palacios; Maximiliano Meza, Mauro Icardi y Gonzalo Martínez.

EL DATO:

Argentina goleó 3-0 a Guatemala en su último amistoso con goles de Gonzalo Martínez, Lo Celso y Giovanni Simeone.