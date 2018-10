Yerry Mina tiene fecha de debut con Everton en la Premier League

Luego de la larga espera por ver a Yerry Mina defendiendo los colores del Everton en la Premier League, se supo que el colombiano ya tiene fecha de debut con el club de los 'Toffes', al que finalmente integrará tras dos meses de ausencia por lesión.

El entrenador de Everton, Marco Silva confirmó la presencia del exBarcelona para el encuentro de Crystal Palace, pactado para después del receso por fecha FIFA, es decir, para el domingo 21 de octubre frente a Crystal Palace.

"Yerry Mina están trabajando bien, ha entrenado bien esta semana y está progresando como esperábamos. Estará disponible para el juego ante el Crystal Palace después del receso; Seamus Coleman también”, manifestó Silva.

Precisamente este viernes, Mina regresó a los trabajos exigidos que corresponden al entrenamiento del Everton, con la misma intensidad que el resto del plantel, tras superar completamente la fractura en el quinto metatarsiano que padeció.

💪🏼 | One last session before @LCFC (A)...



Yerry Mina update ➡️ https://t.co/SFpKejd2ob pic.twitter.com/KHR0SO5mio