Manchester United vs Newcastle United EN VIVO por la fecha 8 de la Premier League

La escuadra de Manchester United recibirá este sábado 6 de octubre al conjunto de Newcastle United en el Old Trafford en Manchester a las 11:30 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la fecha 8 de la Premier League, la cuál será transmitida por Directv Sports, Sky Sports, beIN Sports.

Los dirigidos por José Mourinho siguen sin levantar cabeza: acumularon ante Valencia - por la UEFA Champions League - su cuarto partido sin poder ganar: dos empates y dos derrotas. Todo hace presumir que el entrenador portugués saldría del conjunto rojo debido a los malos resultados y al bajo rendimiento que presentan. Sin embargo, una victoria ante Newcastle United podría ser el resurguir de 'Mou'.

La condición física es uno de los aspectos del cual ha prevalecido en el plantel de los Red Devils. Y es que la calidad de Paul Pogba, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku entre otros no está en discusión, sin embargo, el mal momento que pasan es algo inexpicable. El alero Jesse Lingard es otra de las piezas interesantes así como la de Marcus Rashford. Buscarán presionar desde el inicio.

Por su parte, Rafael Benítez empieza a jugarse la continuidad al mando del Newcastle United. A penas ha sumado un punto en los últimos encuentros. Y se ubica en la zona de descenso de manera directa con tan solo 2 puntos en las primeras 7 jornadas.

A pesar de ello, la gran sorpresa la ha dado el delantero español Joselu, quién ya lleva dos goles a su nombre. Otro de las grandes figuras del plantel es la del portero Martín Dubravka, no obstante, sus defensores aún no logran compenetrarse dejándolo vulnerable ante los embates de los rivales.

