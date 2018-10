Roberto Firmino confiesa que tuvo miedo quedarse ciego de un ojo

Roberto Firmino confesó que temió quedarse ciego de un ojo luego de un incidente con el defensor belga Jan Vertonghen en un partido de Premier League.

El pasado 15 de setiembre, el Liverpool visitó al Tottenham. El zaguero de los 'Spurs' le metió el dedo, de forma casual, al artillero brasileño, quien debió se reemplazado por el dolor que sentía en el ojo izquierdo y la sangre que salía del mismo.

Al '9' de los 'Reds' se le diagnosticó una abrasión en el globo ocular, siendo esta una lesión sin gravedad. Eso sí, el susto inicial no se lo quita a nadie a Roberto Firmino, quien debió entrenar con unas gafas, además fue suplente en el partido de Champions League ante el PSG.

"Tenía miedo de quedarme ciego de un ojo y no volver a ver nunca más. Gracias a dios nada ocurrió y fue mejorando gradualmente. Me he estado tomando mi medicación y cuidándome porque los ojos son muy importantes cuando eres futbolistas profesional", contó Firmino, quien con la Selección de Brasil en Rusia 2018 marcó un gol (a México en octavos).

"Estaba asustado, pero el dolor, gradualmente, se fue pasando después de que el doctor me diera un analgésico. Cuando el incidente pasó, todo estaba borroso y no podía ver por mi ojo izquierdo", agregó

EL DATO

Firmino será titular este domingo en el duelo de punteros de la Premier entre el Liverpool y Manchester City.