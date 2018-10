Ryan Giggs: "Mourinho debe quedarse, los jugadores están haciendo la cama"

El ídolo de todos los tiempos en Manchester United, Ryan Giggs, opinó sobre la actualidad que vive el 'club de toda su vida' y puso en claro su opinión sobre el mal momento de 'Los Diablos Rojos', él no quiere que se vaya José Mourinho y lo demostró así, señalando a los propios futbolistas del primer equipo.

"No. Mi postura no ha cambiado. Creo que (Mourinho) debe mantener su trabajo. El problema de los últimos tiempos ha sido de planificación a futuro", explicó el entrenador principal de la Selección Galesa mientras dejaba su lista de convocados para esta Fecha FIFA doble. "Deberían hacer un balance, están pasando por un momento difícil".

Además, detalló que el trabajo de 'The Special One' no es malo sino que falta considerarse mejor en el plantel: "Lo dije la última vez, ¿a dónde van los jugadores?, Mi postura no ha cambiado. Estados están pasando por un momento difícil en este momento", fuerte y claro lo dicho por el ex futbolista del Manchester United.

En conversación con Paddy Power, una señal de radio británica, habló sobre una posible 'camita': "Si pierden el sábado por la noche, especialmente si es una mala pérdida, se tomará una decisión sobre el futuro de José Mourinho muy rápidamente. Él no caminará, porque eso no está en su carácter. Odio la idea de que José sea despedido".

EL DATO:

Ryan Giggs ganó con Manchester United diversos títulos nacionales y dos UEFA Champions League junto a una Copa Internacional en 1999.