Manchester United: ¿Ecuatoriano Antonio Valencia pidió la salida de Mourinho?

Las redes sociales son armas de doble filo. Antonio Valencia, jugador del Manchester United, se mostró a favor de la salida de José Mourinho con un inocente “Like” en Instagram.

“Mourinho ha convertido en un castigo ver los partidos del United. Algo tiene que cambiar. Mourinho tiene que irse”, posteó ‘teamvalencia25’, una cuenta destinada a seguidores del ecuatoriano.

Hasta ahí, digamos, todo bien. De los hinchas se puede esperar, pero lo que vino después sí sorprendió a todo el mundo porque la cuenta oficial de Antonio Valencia le puso “me gusta” dicha publicación.

¿Se le escapó el dedito? ¿Alguien agarró su celular? Valencia tuvo que pedir disculpas por el “Like” que puso contra las cuerdas al entrenador portugués.

“Ayer di ‘me gusta’ a un post en Instagram sin leer el texto que acompañaba la fotografía. Esas no son mis opiniones y me disculpo por ello. Apoyo completamente al entrenador y a mis compañeros. Lo estamos dando todo para mejorar los resultados”, escribió el futbolista.

Para nadie es un secreto que la relación entre Mourinho y los jugadores de los “Diablos Rojos” es mala. El portugués está en la cuerda floja por los últimos resultados.

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh