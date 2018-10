¡Quiere su propio nombre! Irven Ávila toma distancia de la carrera de Raúl Ruidíaz

Si bien, la plaza que dejó Raúl Ruidíaz en Morelia no es fácil de suplir, Irven Ávila supo ganarse un lugar en el equipo y demostrar que está apto para ser el ‘9’ de los michoacanos. Sin embargo, no puede evitar las comparaciones con la ‘Pulga’, por lo que toma distancia para ser reconocido por su “nombre propio”.

“Yo no sé si superar o no a Ruidíaz, no me gustaría compararme con lo que hizo Raúl, como peruano me siento muy feliz y contento, pero siempre tratamos de ganarnos un nombre propio y llegar lo más lejos que se pueda", enfatizó el Ávila.

Sin embargo, reconoció que el trabajo de la ‘Pulga’ influyó en el resto de contrataciones a peruanos que hicieron los clubes mexicanos.“Todos somos conscientes de ello, que el primero que abrió las puertas en México fue Raúl por las buenas actuaciones que hizo en el equipo”, expresó.

Además, manifestó que se esfuerza junto a Edison Flores y Ray Sandoval para sacar adelante a la ‘Monarquía’ -que atraviesa un difícil momento- y a la vez, para dejar buenas sensaciones en la liga mexicana y dar oportunidad a más fichajes de elementos nacionales.

“Somos tres peruanos los que estamos en la actualidad, tratando de hacer las cosas bien, de ganarnos un nombre dentro del equipo y tratando de abrir las puertas para que otros compatriotas puedan llegar", sentenció el ‘Cholito’.

EL DATO

Tras seis fechas sin ganar, Morelia enfrentará este sábado 5 a León (7:00 p.m.).