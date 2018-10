Alexander Callens: "Ningún partido es amistoso"

A pocos días del Perú vs Chile en Estados Unidos, Alexander Callens habló de lo que será este partido que promete ser intenso de principio a fin. Y con motivos de este amistosos, el defensa central puntualizó que no lo ven como un amistoso, sino saldrán a ganar.

“Pienso que ningún partido es amistoso. En todos los cotejos se trabaja serio y se sacan conclusiones, este es un momento muy bonito. La última generación de Chile salió a la luz y dio una buena impresión en la Copa Confederaciones. Tienen un estilo de juego y son muy buenos, pero hay que contrarrestar eso”, señaló Alexander Callens.

En seguida, Callens destacó su vuelta al equipo de Ricardo Gareca y el “Si me toca jugar, estaré contento y apoyando. He podido conversar con los que también juegan en la MLS, pues en pleno partido no se podía hablar mucho. Esto es más bonito porque compartimos momentos y creo que eso está muy bien"

Finalmente, el defensa central de New York City lamentó las ausencias por lesión (Farfán, Benavente, Araujo y Abram) que tiene la selección Peruana para estos dos partidos amistosos. "Las bajas duelen porque cualquier jugador es muy importante aquí, ahora que ha pasado esto hay que trabajar mucho más y darle la oportunidad a otros”.

DATO:

El Perú vs Chile se jugará en el Hard Rock Stadium este viernes desde las 7:30 p.m. (Hora peruana)