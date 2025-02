Esto pasará con los extranjeros que deben renovar su Green Card 2025.

Hasta el momento, las autoridades de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no han emitido declaraciones sobre su funcionamiento en las primeras semanas del nuevo gobierno, manteniendo sus operaciones con normalidad.

Para quienes gestionan su green card desde su país de origen, no hay motivo de preocupación por violar las normas de estadía, dado que no están en Estados Unidos. No obstante, se aconseja consultar con los agentes migratorios que manejan su caso para aclarar cualquier duda.