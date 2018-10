Barcelona ya sabe el desorbitante precio del delantero de moda en Europa

Existe una verdad irrefutable sobre Luis Suárez: ya no es el de antes. Los 31 años ya le pesan al uruguayo, que ya no cuenta con esa explosividad y esa movilidad de antaño, las mismas virtudes que lo hicieron uno de los mejores delanteros del mundo en su momento.

Con apenas 3 goles en la temporada, Luis Suárez exhibe uno de los peores números goleadores durante su etapa en el Barcelona y, para colmo, no cuenta con un recambio de garantías. Apenas el juvenil Munir El Haddadi, quien volvió a préstamo del Alavés y su función no es de "9" neto.

Así, el Barcelona ya empieza a buscar en el mercado a un recambio a futuro para Luis Suárez. Y uno de los nombres que más gusta es el polaco Krzysztof Piatek, autor de 13 goles en 8 partidos con el Genoa, y que acaba de estrenarse como goleador con su selección en la derrota por 2-1 ante Portugal.

Sin embargo, la negociación no pinta fácil para el Barcelona. Según 'La Gazzetta dello Sport', el Genoa ha tasado a su goleador en 60 millones de euros, el mismo precio que le ha remitido al Nápoli, otro de los clubes interesados en Piatek.

Krzysztof no es ajeno a los rumores que lo colocan en el Barcelona. "He oído que el Barcelona me quiere, pero no me lo creo. Ya tienen un 'pistolero'", afirmó hace unos días, en referencia a Luis Suárez. Eso sí, Piatek no le cerró las puertas al Barza. "Llevo más de dos meses y medio en Genoa y estoy ayudando al equipo, pero no sé dónde estaré en seis meses", sentenció.

EL DATO:

Krzysztof Piatek es el máximo goleador de la Serie A con 9 goles en 7 partidos.