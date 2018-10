Argentina vs Brasil VER EN VIVO el Superclásico de las Américas

Argentina vs Brasil se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por un amistoso internacional de Fecha FIFA 2018. El partido se jugará este martes 16 de octubre (12:45 p.m./hora peruana) en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. La transmisión la puedes seguir por TyC Sports, Globo y beIN Sports, y las incidencias por Libero.pe.

Argentina y Brasil, las dos potencias de Sudamérica, afrontan un nuevo Superclásico de las Américas en pleno recambio generacional tras el Mundial Rusia 2018 y en el primer test serio para Lionel Scaloni, entrenador interino de la 'Albiceleste'.

Scaloni, que lleva 2 triunfos y un empate como seleccionador de Argentina, por fin enfrentará a un rival de fuste como la Brasil de Tite, tras golear 4-0 a Irak y 3-0 a Guatemala. El empate sin goles ante Colombia es también meritorio, aunque fuese ante otra selección con técnico interino y con varias bajas por lesión.

Para este partido, los grandes ases a seguir serán los delanteros que la rompen en la Serie A italiana, hablamos de Mauro Icardi (Inter de Milan) y Paulo Dybala (Juventus), los llamados a liderar a la Selección Argentina ante la ausencia de los experimentados Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.

Este partido significará, además, la vuelta a la titularidad de Nicolás Otamendi, que hará dupla en la zaga con Germán Pezzella. La única duda para Lionel Scaloni, que dio el once en conferencia de prensa, es si Ángel Correa o Lautaro Martínez en el ataque.

Brasil, por su parte, cuenta como triunfos sus tres partidos post Mundial Rusia 2018. Eso sí, también, ante rivales de poca jerarquía como El Salvador (5-0), Arabia Saudita (2-0) y Estados Unidos (2-0).

Neymar, flamante nuevo capitán de Brasil, tendrá la misión de comandar a una selección que tiene el objetivo de ganar la Copa América, que albergará su país en el 2019.

Ontem foi mais um dia de trabalho para a #SeleçãoBrasileira! Time se prepara para amistoso contra a Argentina, que será realizado amanhã, 15h. ⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/qpBMgQGZhk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 15 de octubre de 2018

Tite tiene claro que debe ir subiendo el nivel de los amistosos para ganar competitividad. Por ello, debe imponerse a Argentina y así llegar mejor rodado al duelo del 16 de noviembre ante Uruguay en Londres.

Alineaciones probables del Argentina vs Brasil:

Argentina: Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes, Battaglia, Lo Celso; Dybala, Icardi y Correa o Martínez.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Casemiro; Arthur, Renato Augusto; Philippe Coutinho, Neymar, Roberto Firmino.

