Selección Paraguay: DT Juan Carlos Osorio blanco de las críticas de José Luis Chilavert

La Selección de Paraguay atraviesa un nuevo proceso, ahora al mando del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio. El DT llegó a tierras guaraníes tras su paso, entre altas y bajas, en la representación de México y ahora tiene la misión de regresarlos a una Copa del Mundo, pues no clasificaron a la citas de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Sin embargo, la presión por conseguir buenos resultados lo más pronto posible se hace sentir, no solo por parte de los hinchas, sino también desde la posición de ex jugadores. Es el caso del ex portero José Luis Chilavert, quien defendió a Paraguay por varios años y que ahora no ve con buenos ojos el trabajo de Osorio por una declaración que hizo.

Juan Carlos Osorio “No me aferro al contrato ni al dinero, yo estoy en el fútbol porque es mi pasión. Aquí estaré hasta el momento en que me digan mis jefes, y el día que no lo esté se lo manifestaré a todos”. De inmediato, ‘Chila’ hizo sentir su incomodidad ante la posibilidad que deje el cargo y, en una entrevista a Radio Caracol, afirmó: “Tenemos que hacernos respetar. Paraguay tiene historia, no depende de Osorio”

“¿Qué ha ganado Osorio? Le espera un trabajo muy duro, pero con la actitud que tiene, él piensa en Colombia, no piensa en Paraguay. ¿Cuánto gana el señor Juan Carlos Osorio en Paraguay? Como paraguayos tenemos historia, no necesitamos que vengan extranjeros de menor categoría a enseñarnos a jugar al fútbol”, finalizó José Luis Chilavert. Los ácidos comentarios de ‘El Bulldog’ hasta ahora no han tenido respuesta.