Barcelona encontró al reemplazo de Luis Suárez para el futuro

Luis Suárez no la pasa nada bien en el Barcelona. En lo personal, no ha podido hacer la cantidad de goles que suele estar acostumbrado a marcar en un inicio de la temporada. A pesar de que en lo grupal no le está yendo tan mal debido a que mandan en la Champions League y están entre los primeros lugares de la Liga Santander, el atacante uruguayo está molesto consigo mismo por no poder haber gozado de marcar a portería. Quieran o no, los directivos del elenco culé saben que los ciclos se terminan y ya le están buscando un reemplazo al delantero.

Los números del charrúa están bajando, mientras que su edad sigue subiendo. En enero cumplirá 32 años y poco a poco su carrera como futbolista profesional se está acabando. En el Barcelona, Luis Suárez tiene contrato hasta junio del 2021. Esto quiere decir que, de cumplir con eso, llegará a los 34 años. ¿Le renovarán contrato? Todo hace indicar a que no y que pronto estaría llegando Roberto Firmino, delantero del Liverpool que la última temporada tuvo un rendimiento fantástico.

Según apunta el portal 'Goal.com', nuevamente los directivos del Barcelona se están fijando en una promesa de Anfield. Luis Suárez llegó al elenco culé desde el Liverpool y ahora el cuadro inglés tendría a otro de los engreídos que quieren los blaugranas: Roberto Firmino. El brasileño no tiene el mismo ADN del uruguayo, pero tiene un perfil de segundo delantero que seduce al juego de los españoles. Tiene movimientos dinámicos e inteligentes dentro del terreno de juego y se puede adaptar también por ambas bandas.

La temporada pasada debe haber sido la mejor para 'Bobby' Firmino en lo personal. A pesar de que se quedó como finalista de la Champions League y no la pudo ganar luego de que el Real Madrid derrotara por 3-1 en los 90 minutos de juego, y de quedarse a pocos puntos de conseguir una Premier League que el Manchester City dominó de inicio a fin, logró marcar 26 goles y asistir en 15 oportunidades. Estos números tienen locos a todos en Barcelona que iniciaría las negociaciones para ficharlo al inicio de la siguiente temporada.

DATO

Luis Suárez lleva marcados 154 goles en 209 partidos oficiales desde que llegó al Barcelona.