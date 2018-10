Neymar habla sobre su vuelta al FC Barcelona [VIDEO]

El delantero del PSG en la Ligue 1 declaró mediante su cuenta principal en la web sobre la actualidad que vive en el club francés y la cercanía mantenida hasta hoy con el Barcelona, con una contundente respuesta hizo clara su posición correspondiente sobre 'la posible vuelta de Ney al Barca', tema que se vendió durante toda la semana que está terminando.

Neymar Jr con sus amigos cibernéticos que manejan su imagen personal hicieron un montaje con diferentes portadas emitidas en los últimos días, títulos que revolucionaron completamente las redes sociales. 'O'Cracki' calificó de 'fake news', ósea noticias falsas todas las informaciones vertidas entre su entorno y el Barcelona.

Harto de los diversos rumores el delantero ha de sacarse toda la problemática y con esta manera también hacer visible su compromiso con el PSG. Entonces queda pendiente lo que pueda pasar después, pero por parte de Neymar su mensaje va en este sentido: "No tiene ningún paso para regresar al Barcelona, donde tiene grandes amigos, ni fichar por el Real Madrid, como así desearía el presidente del club madridista Florentino Pérez", señalan los medios españoles después de esta desmentida.

Ojo que esta no es la primera vez que el delantero nacido futbolísticamente en Santos hace un descargo de esta categoría, según informa el Sport de Barcelona (diario impreso y digital en España): "Neymar ha calificado de 'fake news' la información que aseguraba que se había encontrado con una exnovia en Barcelona". Cosa que Neymar lo dijo abiertamente a los días de circulado estos dichos: "Me hubiera gustado ser Superman, pero no puedo estar en dos sitios en el mismo momento. No me puedo teletransportar".

EL DATO:

Neymar Jr tiene contrato con el París Saint Germain hasta 2022. Con posibilidad de extenderlo hasta los 30 años si cumple los objetivos.