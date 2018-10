Pedro Gallese pone el pecho ante la crisis de Veracruz [VIDEO]

A horas de jugar un encuentro decisivo entre Veracruz y Pachuca, Pedro Gallese se refirió a la crisis que atraviesan luego de no poder sumar de a 3 hace siete fechas, asumiendo que la responsabilidad es del equipo.

“Es culpa de todos. Cuando llueve moja a todos y tenemos que levantarnos juntos. Con lo que tenemos ir con todo, poner el pecho y la cara para sacar esto adelante", manifestó el ‘Pulpo’, quien además reconoció que el error que cometió influyó en la última derrota de los ‘Tiburones Rojos’.

“Fue una una mala decisión (salir del arco), pero no se me va a dar con palo por un error. Sé que no es el momento de fallar y voy a seguir dando lo mejor para el equipo porque todos queremos salir de esto”, sostuvo el portero peruano.

Finalmente, el ‘1’ de la Selección Peruana aseguró que los integrantes de Veracruz tiene claro el panorama de no ceder más puntos y menos cuando jueguen en condición de local, como sucederá este viernes desde las 9:05 p.m.

“Si bien, Pachuca quiere clasificar a la Liguillas, nosotros queremos salir del fondo. Y no tenemos que dejar más puntos en casa, tenemos que sumar de a tres así que vamos a dejar todo en la cancha para que pase eso”, sentenció Pedro Gallese.

EL DATO

A tres fechas de terminar el Torneo Apertura de la Liga MX, Veracruz ocupa el penúltimo lugar con 9 puntos.