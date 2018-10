Antonio Conte sería el nuevo entrenador de Real Madrid y no llegaría solo

Ya lo conoce. Antonio Conte trabajó con Paul Pogba cuando ambos estaban en la Juventus. Salieron campeones y el mediocentro francés mostró su mejor versión como futbolista cuando era dirigido por el estratega italiano en la 'Vieja Señora'. Ahora la historia podría ser la misma, pero en el Real Madrid. El español Julen Lopetegui está a horas de ser destituido del cargo por Florentino Pérez y el técnico que está libre es Conte y es el que llegaría en su lugar. ¿Junto con Pogba?

Según afirma 'CalcioMercato', la primera intención que tiene Antonio Conte al pisar Chamartín llevar a Paul Pogba. El mediocampista campeón del mundo no la pasa nada bien en el Manchester United. A pesar de que es titular indiscutible en el cuadro inglés, no se siente a gusto estando bajo el mando de José Mourinho. Se pelean constantemente en los entrenamientos y el estratega portugués decidió quitarle la cinta de capitán luego de decirle ante toda la prensa que "no es un capitán". Esto enfureció a Pogba y quiere irse.

No es la primera vez que el Real Madrid quiere tener a Paul Pogba entre sus filas. Cuando Zinedine Zidane, estratega francés, estuvo como director técnico del cuadro merengue, Florentino Pérez tenía al compatriota del entrenador como prioridad para el mercado de fichajes, pero la negativa del Manchester United hizo que el atleta se quede en Old Trafford una temporada más. Ahora el panorama es totalmente distinto y el cuadro inglés ya no le pondría trabas para salir del equipo si él lo decide así.

Antonio Conte también trabajó con Eden Hazard y es otro de los futbolistas que llegaría para reforzar la zona ofensiva. Tras la salida de Cristiano Ronaldo al fútbo litaliano, el presidente del Real Madrid intentó en más de una ocasión traer al extremo belga o a Neymar, pero sus clubes se negaron a soltarlos. Ahora, con Conte podría pasar totalmente lo contrario, ya que conoce a Hazard muy bien y el futbolista estaría contento de volver a trabajar con el estratega italiano. ¿Llegarán los tres a Chamartín?