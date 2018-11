Rafael Van der Vaart anuncia su retiro después de diversas lesiones crónicas [VIDEO]

El holandés que supo darle pausa y juego a una Holanda rápida sin filtro deja el fútbol en forma profesional, 'El Rafa' Van der Vaart le dice adiós a su carrera con 35 años de edad. En su momento fue jugador del Real Madrid y también supo destacar en el fútbol internacional en equipos de grandes jerarquías.

Rafael Van der Vaart sabe bien que su calidad es indiscutible pero cuando el cuerpo no da para más, hay que parar y pensar bien las cosas. Las lesiones lo marginaron totalmente del fútbol en alto nivel y los minutos de recuperación a dolores musculares se hacen eternos. Hasta hoy jugaba 'El Rafa' en el Esbjerg danés tampoco disputó una gran cantidad de encuentros.

Van der Vaart explicó su situación de retiro: "Es el momento de parar. No estoy en el mundo del fútbol para estar rehabilitándome sino para jugar. Quería ser un auténtico veterano de este deporte, pero no pudo ser, desgraciadamente". Señaló con mucha tristeza Van der Vaart en una entrevista al medio informativo holandés 'De Telegraaf'.

Continuó Van der Vaart señalando lo siguiente: "Solo me queda agradecer a los equipos y a las aficiones de los lugares donde he jugado. Desde el ArenA, Volksparkstadion, White Hart Lane hasta Bernabéu, tengo una gran sensación al respecto. He sido muy afortunado de haber podido jugar con grandes jugadores y en grandes estadio".

Finalizó con una sentida mención sobre su carrera y lo obtenido personalmente: "Gané premios y jugué campeonatos, tanto con mis clubes como con la selección nacional holandesa e individualmente. En todos esos años he podido jugar al fútbol con y contra tantos grandes jugadores en los estadios más hermosos. Nunca me había atrevido a soñar con eso cuando era niño ".

EL DATO:

Rafael Van der Vaart ganó la Copa Intertoto con Hamburgo (Compartió equipo con Paolo Guerrero) en dos oportunidades: 2005 y 2007.