Irlanda vs Irlanda del Norte EN DIRECTO: Amistosos Internacional por Fecha FIFA

Estamos a nada de poder disfrutar un partido netamente histórico de Europa, que va mucho más allá del fútbol y se ven señalados como dos equipos que muestran un fútbol en evolución. Uno de los destacados previo a este partido fue que los jugadores de ambas selecciones se juntaron para visitar a niños que padecen con cáncer en un Hospital de Crumlin conocido como 'Hospital de Niños de Nuestra Señora'.

El Dr. Cormac Owens, Consultor Oncólogo Pediátrico en el Hospital de Niños de Nuestra Señora, Crumlin muy contento señaló: “Nos sentimos muy orgullosos de dar la bienvenida a los jugadores internacionales de fútbol de la República de Irlanda e Irlanda del Norte a la sala de cáncer infantil de OLCHC. Los niños y las familias pasaron un día fantástico obteniendo autógrafos y fotos de sus héroes deportivos y disfrutaron hablarles sobre su régimen de ejercicios".

Our Under 19s begin their UEFA Euro Qualifiers this evening! They face Poland at 7:00pm at @Portadownfc! 👏🏼⚽️ #GAWA pic.twitter.com/Yg6NMpxnOA — Official Irish FA (@OfficialIrishFA) 14 de noviembre de 2018

El capitán de Irlanda del Norte, Steven David fue claro para mostrar sus sentimientos más cercanos hacia esta acción que le da un toque distinto al partido denominado 'clásico': "Fue genial tomarse un tiempo de entrenamiento esta semana para visitar este hospital y conocer a los niños extraordinarios y al increíble personal que trabaja aquí. El equipo de Irlanda del Norte ha apoyado el trabajo de Cancer Fund for Children desde la EURO 2016 y fue excelente ver cómo la organización benéfica ayuda a niños y familias en toda la isla de Irlanda".

Sobre el partido supo ser detallista con la importancia para hacer las cosas bien después de este cotejo: Creo que es realmente importante en estos próximos dos juegos que volvamos a obtener resultados de los partidos, ciertamente nuestras actuaciones han merecido más hasta este punto. Creo que ha habido muchas cosas que hemos hecho bien, pero obviamente hay cosas que también podemos mejorar".

Hoy Irlanda del Norte hizo su trabajo previo final para estar totalmente listo en cuerpo y mente, por eso mismo el entrenador de la Selección de Irlanda del Norte, Michael O'Neill, contó algunas infidencias de la interna: "No clasificaría un juego por ser más importante que el otro. Para mí, este es un doble título, y lo jugaremos como un doble. Esa es la experiencia que los jugadores necesitan obtener, jugar y luego recuperarse, particularmente cuando traes nuevos jugadores al equipo".

POSIBLES ALINEACIONES - IRLANDA VS IRLANDA DEL NORTE:

XI República de Irlanda: Forde; Pearce, Long, Hoolahan, Kelly; O' Shea, Walters, Doyle; Ledger, Keane, Stokes.

XI Irlanda del Norte: Mannus; Ferguson, McGinn, McLaughlin, Clingan; McCourt, Magennis, McGivern; Evans, Norwood, Cathcart.

FICHA TÉCNICA - IRLANDA VS IRLANDA DEL NORTE:

Fecha: jueves 15 de noviembre del 2018.

Hora: 2:45 p.m. - HORA PERUANA.

Estadio: Estadio Aviva - Dublín.

DUELOS RECIENTES DE IRLANDA:

Polonia 1-1 Irlanda

Irlanda 2-1 Estados Unidos

Francia 2-0 Irlanda

Turquía 1-0 Irlanda

DUELOS RECIENTES DE IRLANDA DEL NORTE:

Irlanda del norte 3-0 Israel

Costa Rica 3-0 Irlanda del norte

Panamá 0-0 Irlanda del norte

Irlanda del norte 2-1 Corea del Sur

GUÍA DE CANALES - PAÍSES:

Irlanda: Sky Sports Football, SKY GO Extra

Perú: DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Play Deportes

Bolivia: DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL IRLANDA VS IRLANDA DEL NORTE?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Irlanda vs Irlanda del Norte. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.