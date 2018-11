Estados Unidos vs Inglaterra EN VIVO en encuentro amistoso internacional FIFA

Estados Unidos visita a Inglaterra EN VIVO en el Wembley Stadium el jueves desde las 3:00 p.m. en el partido amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA. La transmisión estará a cargo de DIRECTV, además puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del duelo vía Libero.pe.

El equipo norteamericano, liderado por Dave Sarachan, espera consolidarse enfrentando a un duro rival como Inglaterra en condición de visitante, sin embargo, no se amilanará frente al mítico Wembley y espera salir airoso frente al poderío de Harry Kane.

All set for our last session before tomorrow’s @FoundationWR international against the USA.



2️⃣5️⃣ players are taking part, with @J_Gomez97 working separately as his training load is being managed. #threelions pic.twitter.com/yfKSUTloax — England (@England) 14 de noviembre de 2018

Luego de empatar con la Selección Peruana, Estados Unidos espera romper la racha que lo persigue desde que no clasificó al Mundial Rusia 2018, pues en los últimos cuatro encuentros sólo ha podido ganar uno, frente a México, mientras que fue derrotado ante Colombia y Brasil.

En la otra cara de la moneda y con un panorama totalmente distinto, el equipo de ‘los tres leones’ llega motivado a la disputa, pues en su más reciente jornada derrotó por 3-2 a España, además requiere de terminar esta etapa con confianza para retomar la Liga de Naciones.

La escuadra dirigida por Gareth Southgate tiene la consigna de ganar el partido a como dé lugar para dedicárselo a Wayne Rooney, el máximo goleador inglés que anunció su retiro en este compromiso.

Con el liderazgo de Harry Kane, Marcus Rashford y Raheem Sterling, la Selección de Inglaterra dará pelea al amistoso en el que se perfila como favorito, tras quedar en el cuarto lugar en el Mundial Rusia 2018.

Según los últimos cuatro enfrentamientos entre Estados Unidos vs Inglaterra, el cuadro de los ‘Creadores’ se adueñó del resultado en dos oportunidades, los norteamericanos ganaron una, y la última disputa terminó en empate.

Great to catch up with the lads and meet some of the new squad members 🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/MI35jyNayO — Wayne Rooney (@WayneRooney) 14 de noviembre de 2018

Posibles alineaciones del Estados Unidos vs Inglaterra:

Estados Unidos: Guzan, Cannon, Carter-Vickers, Long, Sweat, Trapp, Weah, Delgado, Acosta, Amon, Sargent.

DT. Dave Sarachan

Inglaterra: Pickford, Trippier, Maguire, Gómez, Chilwell, Barkley, Dier, Winks, Sterling, Rashford, Kane.

DT. Gareth Southgate

Guía de canales del Estados Unidos vs Inglaterra:

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Aruba DIRECTV Sports Caribbean

Austria DAZN

Bahamas DIRECTV Sports Caribbean

Bahréin beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Bangladésh SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1

Barbados DIRECTV Sports Caribbean

Benín SuperSport 5 Africa

Bosnia-Herzegovina SportKlub HD Serbia

Botsuana SuperSport 5 Africa

Burkina Faso SuperSport 5 Africa

Burundi SuperSport 5 Africa

Camerún SuperSport 5 Africa

Cape Verde SuperSport 5 Africa

República Centroafricana SuperSport 5 Africa

Chad SuperSport 5 Africa, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Comoras SuperSport 5 Africa

Congo SuperSport 5 Africa

RD del Congo SuperSport 5 Africa

Cote D'Ivoire SuperSport 5 Africa

Croacia Sportklub HD Croatia

Curacao DIRECTV Sports Caribbean

Chipre Cytavision Sports 6

Yibuti SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Egipto beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Guinea Ecuatorial SuperSport 5 Africa

Eritrea SuperSport 5 Africa

Etiopía SuperSport 5 Africa

Gabón SuperSport 5 Africa

Gambia SuperSport 5 Africa

Alemania DAZN

Ghana SuperSport 5 Africa

Grecia Cosmote Sport 9 HD

Guinea SuperSport 5 Africa

Guinea-Bissau SuperSport 5 Africa

Hong Kong 661 Cable Sports, 601 HD Sports Desk

Islandia Stöð 2 Sport 3

India SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Indonesia Super Soccer TV

Irán beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Irlanda Virgin Media Two, BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Virgin TV Go

Israel Sport 4

Jordania beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Kenia SuperSport 5 Africa

Corea del Sur SPOTV2

Kuwait beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Líbano beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Lesoto SuperSport 5 Africa

Liberia SuperSport 5 Africa

Libia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Antigua República Yugoslava de Macedonia SportKlub HD Serbia

Madagascar SuperSport 5 Africa

Malaui SuperSport 5 Africa

Maldivas SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Malí SuperSport 5 Africa

Mauritania beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Mauricio SuperSport 5 Africa

Montenegro SportKlub HD Serbia

Marruecos beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Mozambique SuperSport 5 Africa

Myanmar Skynet Sports 5

Namibia SuperSport 5 Africa

Nepal SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1

Níger SuperSport 5 Africa

Nigeria SuperSport 5 Nigeria, SuperSport 5 Africa

Noruega TV2 Sumo, TV2 Sport

Omán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Pakistán SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal Sport TV5

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Rusia Матч! Футбол 1, НТВ+ Спорт Онлайн

Ruanda SuperSport 5 Africa

Sao Tome And Principe SuperSport 5 Africa

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Senegal SuperSport 5 Africa

Serbia SportKlub HD Serbia

Seychelles SuperSport 5 Africa

Sierra Leona SuperSport 5 Africa

Eslovenia SportKlub HD Slovenia

Somalia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Sur África SuperSport 5, SuperSport 5 Africa

Sudán del Sur beIN Sports HD 2, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT

Sri Lanka SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1

Sudán beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Suazilandia SuperSport 5 Africa

Suecia C More Play

Suiza DAZN

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Tanzania SuperSport 5 Africa

Togo SuperSport 5 Africa

Trinidad y Tobago DIRECTV Sports Caribbean

Túnez beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Uganda SuperSport 5 Africa

Ucrania OLL.tv

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Reino Unido BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Estados Unidos ESPN3, Univision Deportes En Vivo, UniMás, ESPN2, Univision Deportes, Univision NOW

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Vietnam K +1

Yemen beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Zambia SuperSport 5 Africa

Zimbabue SuperSport 5 Africa

Horarios del Estados Unidos vs Inglaterra:

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 4.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Estados Unidos vs Inglaterra?

En Internet, LÍbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Estados Unidos vs Inglaterra. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.