Técnico de Estados Unidos sobre Perú: "Los respetamos pero no le tenemos miedo"

Por Luis Mendoza / Desde Connecticut.

Perú y Estados Unidos se enfrentan este martes por fecha FIFA (6.30 p.m. y lo podrás seguir EN VIVO vía Libero.pe). Sin embargo, en la previa del partido, Dave Sarachan, técnico de la selección norteamericana elogió el juego del equipo nacional, pero aseguró que sus pupilos no sienten miedo por este partido.

#USMNT head coach Dave Sarachan is addressing media ahead of Tuesday’s Kickoff Series match vs. 🇵🇪. pic.twitter.com/p05a25g1B6 — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 15 de octubre de 2018

"Yo no diría que los Estados Unidos tiene miedo de Perú. El grupo con el que he trabajado durante el último año no tiene miedo. Ellos creen en desafíos”, señaló Dave Sarachan, quien además resaltó el juego de uno futbolista en especial del equipo de Ricardo Gareca. "Me gusta como juega Yotun. He visto sus partidos. Muchas de las cosas del juego ofensivo de la Selección Peruana pasan por sus pies",

En seguida, el técnico de Estados Unidos señaló que Perú puede liquidar el partido en cualquier momento. “Tienen la habilidad de castigarte cuando cometes errores. Los respetamos. Son un buen equipo. La idea es ser agresivos, jugar de igual a igual".

Finalmente, el técnico de la selección norteamericana habló que el amistosos de mañana será parecido al que acaban de enfrentar a la selección de James Rordíguez. "Perú y Colombia tienen estrategias diferentes, pero sus jugadores son parecidos, son técnicos y veloces"